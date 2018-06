Royal etiquette | le 10 regole di stile che Meghan Markle deve rispettare e che Kate già

vanityfair

(Di martedì 5 giugno 2018) Avete mai visto, in rete, quegli esperimenti fashion in cui una ragazza fa decidere i vestiti al fidanzato per una settimana? Ecco: immaginatevi di fare lo stesso, ma con vostra nonna. Che cosa ne verrebbe fuori? Probabilmente è così che si sente, neo-membro della famiglia reale, che da quando è convolata a nozze con il principe Harrysottostare a una serie didellafashiona cui dovrà adeguare il suodegagé e molto newyorkese. Per fortuna ha accanto una maestra d’eccezione, la cognata, che è un’esperta diregale e che non fai (quasi) mai un passo falso. Ecco 10fashioniste chedovrà imparare aper non fare arrabbiare la regina Elisabetta (e chi la vorrebbe mai far arrabbiare?!). LEGGI ANCHE 1. Indossare sempre le calze Qualunque sia la temperatura esterna, un membro della famiglia reale non oserà mai ...