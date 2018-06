Roma | ucciso da un proiettile nella sala d' attesa del medico

blogo

(Di martedì 5 giugno 2018) Tragedia oggi pomeriggio in uno studioin via Palmiro Togliatti a, in zona Colli Aniene. Una guardia giurata di 40 anni, F.M., era in visita dal suodi base per il rinnovo del porto d'armi quando, mentre stava mostrando la pistola al dottore, ha fatto accidentalmente partire un colpo.Il, secondo la ricostruzione degli inquirenti, ha attraversato la parete di cartongesso e ha colpito uno dei pazienti che si trovava in quel momentod', uccidendolo. La vittima è un uomo di 69 anni, Gaetano Randazzo.Del caso si stanno occupando i carabinieri della compagnia diCasilina, che hanno prontamente fermato e condotto in caserma la guardia giurata per l'interrogatorio del caso. L'uomo, al momento, è accusato di omicidio colposo.Sarebbe stato proprio il, sempre secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, a chiedere al 40enne di ...