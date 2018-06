Roma | Tentano scippo a turista | arrestata coppia

Roma - scippa e fa cadere anziana. I passanti tentano di linciarlo : Un 29enne è stato salvato dai carabinieri che lo hanno sottratto all'ira delle persone intervenute in difesa della 94enne, ferita dopo l'aggressione

Roma - tentano di sfondare a martellate vetrina per rubare abiti sposa : Roma, tentano di sfondare a martellate vetrina per rubare abiti sposa È successo in via Prenestina, una delle vie principali della Capitale. I due arrestati erano già conosciuti alle forze dell’ordine e si spostavano con un'auto rubata Parole chiave: ...

Roma : Due minorenni tentano una rapina : Roma – Un 15enne romeno e un 16enne bulgaro sono stati arrestati dai Carabinieri della stazione Roma Torrino Nord. Entrambi senza fissa dimora e con precedenti, l’accusa per loro è di rapina. La vittima è un cittadino inglese di 32 anni, designer di una nota casa di moda. L’uomo si trovava in un bar, nei pressi di via del Turismo all’Eur, quando e’ stato notato dai due malviventi per la costosa borsa che aveva a ...

Roma - tentano di esportare anti-drone in Medio Oriente : arrestati ingegnere e imprenditore Romano : Avevano progettato e realizzato un sistema anti drone con l'obiettivo poi di venderlo ed esportarlo in Medio Oriente: due arresti. I militari del Comando Provinciale della guardia di finanza di Roma ...

