Roma | Ruba a donna partoriente | arrestato

Roma : Picchiavano e derubavano coetanei - denunciata baby gang : Roma – Aggrediva e rapinava adolescenti nell’area tra piazza del Popolo, villa Borghese e piazzale Flaminio. Era una vera e propria baby gang. Quattro giovanissimi, tra i 14 e 16 anni, sono stati identificati e denunciati dai Carabinieri della Stazione Roma Piazza Farnese. L’accusa è di rapina in concorso. La gang formata da due ragazze e due ragazzi Romani ha avvicinato un 14enne Romano, che era in compagnia di alcuni amici. ...

Roma : Ruba in appartamento - arrestato minorenne : Roma – Un nomade minorenne, già con precedenti, è stato arrestato dai Carabinieri del nucleo radiomobile di Roma. L’accusa è di furto aggravato in concorso. I militari sono intervenuti a seguito di una segnalazione di furto in atto, giunta al pronto intervento 112. Hanno bloccato il 16enne mentre fuggiva assieme ad un suo complice, che e’ invece riuscito a far perdere le proprie tracce. Bloccato dopo pochi metri, a seguito ...

Roma - assalto a un portavalori : rubati un milione e mezzo di euro : Roma, assalto a un portavalori: rubati un milione e mezzo di euro È successo intorno alle 7 in via Aurelia 1287, davanti a un supermercato. Sarebbero quattro i banditi, ora in fuga, che a volto coperto e armati di fucile sono entrati in azione per rapinare il furgone blindato che aveva preso l'incasso del ...

Roma. Rubavano nelle palestre - 2 arresti : Roma. Rubavano nelle palestre, 2 arresti – Aderivano alle offerte per usufruire di giorni di prova nelle più esclusive palestre di Roma, esibendo un documento falso per non essere rintracciati. Una volta conquistata la fiducia dei gestori, mostravano la loro più totale soddisfazione circa le attività e la struttura, confermando la loro presenza anche nelle sedute successive. Raggiunta la palestra in ore di punta, si recavano negli ...

Roma - incubo sulla metropolitana Derubato sul treno e picchiato 4 volte : picchiato da un gruppetto di borseggiatrici che lo avevano preso di mira su un vagone della linea A della metropolitana, fra le stazioni Termini e Repubblica. Ma un commerciante bengalese di 34 anni ...

Roma : Rifà look a moto rubata - arrestato per riciclaggio : Roma – Era a bordo di una moto e stava scorrazzando per Roma. Si tratta di un 53enne Romano, già conosciuto alle forze dell’ordine. Alla vista dei Carabinieri ha avuto un attimo di esitazione alla guida. Questo particolare che ha indotto i militari a fermarlo per eseguire un controllo più approfondito. Si e’ finto sorpreso davanti alle richieste della pattuglia, ma la sua spavalderia e’ crollata di fronte agli esiti degli ...

Roma : Ruba smartphone e ha droga - arrestato : Roma – I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante hanno arrestato un cittadino della Guinea di 29 anni, senza fissa dimora e con precedenti. Poco prima aveva deRubato un passante del suo smartphone, in via di Portonaccio. Il malvivente si e’ avvicinato alle spalle di un 32enne Romano e gli ha sfilato il telefono dalla borsa che portava a tracolla per poi allontanarsi. I Carabinieri, immediatamente ...

Roma - ALBERTO DELFINI UCCISO A CASTEL MADAMA PER 60 EURO/ Suocero confessa : il fucile risulta rubato : 25enne trovato morto a ROMA nelle campagne di CASTEL MADAMA: ultime notizie, mistero nella Capitale. UCCISO a colpi di fucile, Suocero fermato confessa l'omicidio.(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 13:12:00 GMT)

Roma : Prova a vendere il rolex appena rubato - fermato : Roma – Tutto in pochi istanti. Una pattuglia di agenti della Polizia di Stato del Reparto Volanti ha deciso di controllare due persone in via Arnaldo Canepa. Un sospetto quello degli agenti che e’ si e’ fatto ancor più concreto, quando si sono accorti che i due stavano mercanteggiando per un rolex. Vistisi scoperti, uno dei due riusciva a dileguarsi. L’altro e’ stato bloccato dagli agenti mentre Provava a scappare ...

Roma - Torrino - in treno da Napoli a Roma per rubare Suv : arrestato ladro pendolare : È arrivato a Roma in treno dalla provincia di Napoli, con un borsone carico di attrezzi e, calata la sera, ha rubato un'auto con la quale sarebbe ripartito, ma sulla sua strada ha trovato i ...

Roma - beni archeologici : recuperati reperti rubati per 900 mila euro. Erano in vendita sul web : Il risultato portato atermine dai carabinieri è il frutto di due distinte attività investigative dalla Sezione Archeologia del Reparto Operativo Tutela Patrimonio Culturale. La prima trae origine dal ...

Roma - carabiniere riconosce il cane che gli avevano rubato : lo salva e arresta il ladro : Un cane rubato finisce al guinzaglio di un malvivente, ma il proprietario lo riconosce per caso e riesce a salvarlo facendo arrestare il ladro. Sembra la trama di un film, una nuova versione della ...

Roma, carabiniere riconosce il cane che gli avevano rubato: lo salva e arresta il ladro Lo teneva a guinzaglio un uomo di 37 anni di origini romene senza fissa dimora e con precedenti penali