Roma - parte colpo e uccide paziente in studio medico : Roma, 5 giu. (AdnKronos) – Sembrerebbe un tragico incidente quello che è costato la vita a un 68enne italiano in attesa di farsi visitare dal dottore in uno studio di via Palmiro Togliatti 1640. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Montesacro, l’uomo è stato trafitto da un colpo d’arma da fuoco partito, per motivi ancora da accertare, dalla pistola di una guardia giurata che in quel momento si stava sottoponendo ...

Dramma in studio medico : parte un colpo di pistola. Muore paziente a Roma : Tragedia in uno studio medico alla periferia di Roma. Un paziente è morto dopo essere stato centrato da un colpo di pistola partito, sembra in maniera accidentale, dall'arma di una guardia giurata che si stava sottoponendo a una visita in un'altra stanza. Il proiettile ha attraversato il muro e centrato la vittima nella sala d'attesa. Sulla vicenda sono in corso le indagini da parte dei carabinieri.Lo studio in cui è avvenuto il Dramma si trova ...

Biglietti in regalo per Beyoncé e Jay Z a Milano e Roma con Global Citizens : come partecipare a BeyGOOD/DoGood : Anche quest'anno il tour dei Carter è legato ad iniziative benefiche con la messa in palio di Biglietti in regalo per Beyoncé e Jay Z in concerto in Europa con l'On The Run Tour II. come già accaduto in passato per il precedente tour di Beyoncé, i fan potranno partecipare ad azioni di volontariato nella speranza di ottenere Biglietti gratis per i concerti dei loro beniamini. La campagna BeyGOOD/DoGood che consentirà di vincere Biglietti ...

Roma - il 7 giugno parte la campagna abbonamenti : parte la campagna abbonamenti di AS Roma per la stagione 2018/19. Il club giallorosso ha comunicato sul sito ufficiale modalità e prezzi per il rinnovo e la vendita: rispetto allo scorso anno tutti i ...

Estate Romana. Si parte tra cinema - musica e spettacoli : L’Estate Romana, giunta alla quarantunesima edizione, è partita dal 1° giugno e prosegue fino al 30 settembre con una ricca

Roma - se Alisson parte si punta su Areola o Leno : Visto che il calcio è anche sorriso, l'atmosfera che si respira a Trigoria si potrebbe sintetizzare nel titolo di uno straordinario monologo di Umberto Simonetta: «Sta per venire la Rivoluzione e non ...

Golden Gala 2018 a Roma - partecipanti e orari tv : Giovedì 31 maggio un meeting tutto da seguire, grandi campioni in pedana e in pista e gli italiani più promettenti da valutare con curiosità

LAURA BETTO/ Giro d'Italia 2018 - il ciclismo è sexy : “Sono in diretta da Roma - la mia prima partenza” : LAURA BETTO, Giro d'Italia 2018, il ciclismo è sexy: “Sono in diretta da Roma, la mia prima partenza”. Il video in diretta della bella "tifosa" sul social network Instagram(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 16:15:00 GMT)