Roma | Operazione antidroga | 3 arresti

Atac - Comune di Roma sarà ultimo dei creditori per salvare il concordato. “Operazione da 500 milioni di euro” : Il Comune di Roma s’immola per tentare di salvare Atac e “rinuncia” a mezzo miliardo di euro pur di evitare il fallimento della sua azienda dei trasporti. E stavolta non ci sono letture interpretative che tengano. Con una delibera approvata in Assemblea Capitolina, il Campidoglio corregge la richiesta di concordato preventivo consegnata presso il Tribunale fallimentare di Roma e si mette in coda alla lista dei creditori. Questo significa che il ...

Roma - operazione in campo nomadi : sequestrate armi e mazze : Roma, operazione in campo nomadi: sequestrate armi e mazze Roma, operazione in campo nomadi: sequestrate armi e mazze Continua a leggere L'articolo Roma, operazione in campo nomadi: sequestrate armi e mazze proviene da NewsGo.

Roma - operazione in campo nomadi : sequestrate armi e mazze : Roma, operazione in campo nomadi: sequestrate armi e mazze Roma, operazione in campo nomadi: sequestrate armi e mazze Continua a leggere L'articolo Roma, operazione in campo nomadi: sequestrate armi e mazze proviene da NewsGo.

Roma : Operazione anti crack - arrestata una donna : Roma – Lotta ai pusher di crack nell’ambito della movida nello storico quartiere oltre Tevere. Protagonisti i Carabinieri della Compagnia Roma Trastevere. Si traduce in una mirata azione di controllo per garantire un sano divertimento ai tantissimi frequentatori. Un 19enne Romano, senza occupazione e con precedenti e’ stato fermato per un controllo e trovato in possesso di dosi di crack e cocaina. Il giovane è stato notato ...

Roma - muore a 2 anni dopo un'operazione alle tonsille. Il gip : 'Nuove indagini' : un'operazione apparentemente banale si è trasformata in tragedia per il piccolo Flavio, due anni, morto la scorsa estate dieci giorni dopo la 'adenotonsillectomia'. La procura di Roma aveva chiesto di ...

MADE IN MED : il progetto MADRE a Roma per la cooperazione e lo sviluppo nel Mediterraneo : Si conclude con successo la due giorni di MADE IN MED e lascia ai partecipanti esperienze e idee sulle quali basare le azioni da implementare per la crescita e la collaborazione nel Mediterraneo. I portavoce dei 90 progetti rappresentati hanno contribuito ad animare il dibattito e condiviso conoscenze e risultati ottenuti nei diversi settori di crescita sostenibile, sociale, economica e politica degli Stati mediterranei che ospitano le ...

Roma : Maxi Operazione a Prima Porta - 7 arresti : Roma – Sulla frazione di Prima Porta il rumore di un elicottero, servito da supporto alle operazioni dei Carabinieri della Compagnia Roma Cassia. I militari hanno concluso una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica – Gruppo reati gravi contro il patrimonio e stupefacenti – presso il Tribunale di Roma. Diretto dal Procuratore Aggiunto Lucia Lotti. Stanno dando esecuzione ad ...

Operazione ‘Decoro Urbano’ della Polizia di Roma Capitale : Mercatini di ciarpame, ancora interventi della Polizia Locale Roma – Continua l’attività quotidiana di contrasto al degrado urbano ed ai mercatini abusivi. Anche questa mattina agenti del PICS sono intervenuti in diverse aree della città per contrastare le vendite abusive e ripristinare il decoro. A partire dalle ore 7,30 in via delle Cave Ardeatine, poi via Carlo Felice e successivamente Porta Maggiore. Sequestrati materiali e merce ...