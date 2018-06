romadailynews

: Roma: nomade trovata con 15.000 euro e altri oggetti preziosi. Arrestata: La Polizia di… - romadailynews : Roma: nomade trovata con 15.000 euro e altri oggetti preziosi. Arrestata: La Polizia di… - orsomarrone : Roma, arrestato un ladro nomade minorenne: la refurtiva valeva 5mila euro - VIOLAMARTELLA46 : RT @mbmarino: @VIOLAMARTELLA46 @AngeloRindone è vero... ma non ti ho mai dato buca... io a piazza in Lucina ci sfreccio col motorino per an… -

(Di martedì 5 giugno 2018): si continua a cercare il complice– La Polizia di Stato del commissariatonina ha predisposto il fermo una donna tedesca di 26 anni. Arresti domiciliari e braccialetto elettronico. Questo quanto disposto dal Gip del Tribunale dinei confronti della 26enne nata in Germania. Investigando su alcuni furti verificatisi nella zona, i poliziotti, dopo una serie di pedinamenti ed appostamenti, hanno deciso di concentrare l’attività su una coppia. Lei 26, lui 31 anni, entrambi residenti presso il campo nomadi la Barbuta. In particolare gli investigatori hanno scoperto che da circa un anno i due non abitavano più all’interno del modulo abitativo loro assegnato e che avevano occupato un appartamento in via Francesco Tovaglieri. E’ scattato quindi la retata. Nel corso di una perquisizione domiciliare sono stati rinvenuti 15.000in contanti, celati ...