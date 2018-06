Roma | muore in sala d' attesa dal medico | ucciso da un colpo di pistola partito dalla

Parte un colpo di pistola dalla stanza accanto - paziente muore in uno studio medico a Roma : Dramma in uno studio medico alla periferia di Roma. Un paziente è morto dopo essere stato centrato da un colpo di pistola partito, sembra in maniera accidentale, dall'arma di una guardia giurata che si stava sottoponendo ad una visita in un'altra stanza. Il proiettile ha attraversato il muro e centrato la vittima nella sala d'attesa. Sulla vicenda sono in corso indagini da Parte dei carabinieri. Al momento si ipotizza l'incidente.Il fatto ...

Roma - parte colpo di pistola : paziente muore in studio medico : Un paziente è morto dopo essere stato centrato da un colpo di pistola partito, sembra in maniera accidentale, dall’arma di una guardia giurata che si stava sottoponendo ad una visita in un’altra stanza. È tutto avvenuto in uno studio medico alla periferia di Roma. Il proiettile ha attraversato il muro e centrato la vittima nella sala d’attesa. Sulla vicenda sono in corso indagini da parte dei carabinieri. Al momento si ipotizza ...

Roma - in tre su uno scooter si scontrano contro un'auto : muore 19enne | : L'incidente all'alba di oggi su ponte Marconi. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, alla guida dello scooter c'era il giovane che ha perso la vita nell'incidente

Muore Dante Bartoli - uno degli ultimi superstiti della Corazzata Roma : La Spezia - E' mancato all'età di 95 anni Dante Bartoli, uno degli ultimi superstiti della Corrazzata Roma che l'8 settembre del '43 salpò dal porto della Spezia per raggiungere l'isola della ...

Roma - scontro tra auto : muore ragazza - caccia al pirata : scontro tra un'auto e una moto stamattina in viale Vaticano a Roma. Un uomo nell'incidente è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale in codice rosso per dinamica. Sul posto la polizia ...

Roma - Elena Pacifici cade e muore nel vano ascensore/ Quel mestolo sospetto trovato vicino al cadavere… : Una donna di 77 anni è precipitata dal sesto piano nel vano ascensori del suo palazzo morendo sul colpo, tutte da capire le dinamiche dell'incidente successo a Roma(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 13:35:00 GMT)

Roma - entra in ascensore - cade nel vuoto e muore : «La porta non si doveva aprire». Il giallo del mestolo vicino al corpo : Roma È una delle paure che tutti ci portiamo dentro: aprire la porta dell'ascensore e cadere nel vuoto. È successo ieri pomeriggio, attorno alle 15.30, in un palazzo di fine...

Roma - ELENA PACIFICI CADE E MUORE NEL VANO ASCENSORE/ "La porta non doveva aprirsi" : giallo suicidio : ROMA, donna 77enne è precipitata dal sesto piano nel VANO ASCENSORE morendo sul colpo; ultime notizie, aperta ipotesi suicidio. 'porta era difettosa'.

Roma - ELENA PACIFICI CADE E MUORE NEL VANO ASCENSORE/ “La porta non doveva aprirsi” : giallo suicidio : Una donna di 77 anni è precipitata dal sesto piano nel VANO ascensori del suo palazzo morendo sul colpo, tutte da capire le dinamiche dell'incidente successo a ROMA(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 10:23:00 GMT)

Roma - entra in ascensore - cade nel vuoto e muore : «La porta non si doveva aprire» : Roma È una delle paure che tutti ci portiamo dentro: aprire la porta dell'ascensore e cadere nel vuoto. È successo ieri pomeriggio, attorno alle 15.30, in un palazzo di fine...

Roma - entra in ascensore - cade nel vuoto e muore : 'La porta non si doveva aprire' : Roma È una delle paure che tutti ci portiamo dentro: aprire la porta dell'ascensore e cadere nel vuoto. È successo ieri pomeriggio, attorno alle 15.30, in un palazzo di fine Ottocento di Roma, in ...

Tragedia a Roma - entra in ascensore e cade nel vuoto : muore 77enne : Tragedia in un palazzo di viale Regina Margherita, a Roma . Una donna è morta dopo essere precipitata nel vano ascensore . La vittima è una 77enne, che, non accorgendosi che mancava la cabina , è ...

Roma - apre la porta dell'ascensore e cade nel vuoto : donna muore precipitando dal quinto piano : Tragedia a Roma, dove una donna è precipitata per cinque piani nella tromba dell'ascensore ed è morta. E' successo alle 15.30 in un palazzo di viale Regina Margherita, al civico...

Roma - prende l'ascensore e precipita per cinque piani : donna muore : Tragedia a Roma dove una donna , Elena Pacifici, è precipitata per sei piani nella tromba dell' ascensore ed è morta . E' successo alle 15.30 in un palazzo di viale Regina Margherita , al civico 217. ...