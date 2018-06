Roma | Monchi all' assalto | Cristante sì | Ziyech forse

Roma - Monchi attivissimo : due calciatori già con le valigie in mano : Roma alle prese con le prime schermaglie di calciomercato, due nomi già in uscita dal club giallorosso, Monchi attivissimo in queste ore La Roma inizia a muovere i primi passi sul mercato. Il ds giallorosso Monchi, sa bene che prima di passare all’azione dovrà pianificare qualche cessione. I primi nomi in uscita potrebbero essere quelli di Juan Jesus e Defrel. L’attaccante è finito nel mirino dell’Atalanta, come confermato ...

Roma - porte girevoli : Monchi monitora Meret e Areola : ... dopo 9 anni, ha salutato la Roma con una lettera sul sito del club: 'E' giunta l'ora di passare a una nuova fase della mia storia nel mondo del calcio - ha scritto -. Chiudo questo cammino da ...

Roma in missione nella penisola iberica : blitz di Monchi in Spagna e Portogallo : Il tour europeo di Monchi non conosce soste. Venerdì prima tappa a Montecarlo per parlare, lontano da sguardi indiscreti, con Raiola di Justin Kluivert. Poi ritorno a Roma nel tardo pomeriggio dove ha ...

Asta per Alisson - Roma tra Leno e Areola - e intanto Monchi prende Kagan - : I giallorossi non vogliono cedere il brasiliano, ma di fronte a offerte clamorose sono pronte le alternative

Roma - Massara torna a Trigoria : affiancherà Monchi nella direzione sportiva : La Roma dà il bentornato a Frederic Massara con un tweet sul profilo ufficiale del club. Il dirigente oggi è ufficialmente un nuovo membro del club di Pallotta che affiancherà Monchi nella direzione ...

Roma : Monchi su Kluivert Jr : Roma, 30 MAG - La Roma cerca di rinforzarsi in attacco e sembra aver deciso di puntare forte su un giovane figlio d'arte. Nel giorno in cui nella Capitale è sbarcato il difensore spagnolo Marcano, ...

Roma - Monchi vola a Montecarlo per Kluivert. E Raiola offre Balotelli : Roma - Mentre Ivan Marcano è atterrato nella Capitale pronto alle visite mediche che si svolgeranno nella mattinata di giovedì e alla firma sul contratto che lo legherà alla Roma per i prossimi 3 anni,...

Calciomercato Roma : Monchi incontra Raiola - capitolini su Kluivert : Prende forma il Calciomercato della Roma. Monchi è partito oggi per Montecarlo per alcuni incontri di mercato. Lì ci dovrebbe essere l’appuntamento con Mino Raiola, con cui verrà fatto il punto su Kluivert. L’attaccante dell’Ajax piace a Roma e Inter. L'articolo Calciomercato Roma: Monchi incontra Raiola, capitolini su Kluivert sembra essere il primo su CalcioWeb.

Cristante alla Roma/ Monchi stringe per il centrocampista : c'è l'accordo con l'Atalanta : Bryan Cristante sembra essere vicino alla Roma: Monchi stringe per l'operazione di calciomercato e avrebbe già un accordo con l'Atalanta, alcuni dettagli restano però da limare(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 11:54:00 GMT)

Roma - Monchi sprinta per Cristante. E domani sbarca Marcano : Arriverà domani pomeriggio a Fiumicino il secondo acquisto della Roma: dopo Coric, sbarcherà il difensore spagnolo Marcano, che Monchi ha convinto dopo il mancato rinnovo con il Porto. Trentuno anni ...

Roma - Monchi : 'Non ci sono offerte per Alisson - né lui vuole andare via' : ... ha detto il direttore sportivo durante la premiazione di 'Football Leader 2018', manifestazione organizzata a Napoli dall'Assoallenatori e da DGS Sport & Cultura. Il dirigente, poi, è tornato sulla ...

La Roma vuole Cristante : Monchi mette sul piatto 15 milioni più Defrel : Giallorossi a caccia del centrocampista dell'Atalanta. Percassi: "Non so cosa può accadere, certo che sarebbe un peccato perderlo..."

Roma - per Marcano manca solo l'ufficialità. Monchi al lavoro per Cristante : Ormai manca soltanto l'ufficialità. Anche a Trigoria, ligi nell'aspettare la risposta definitiva del calciatore, ieri si viveva una 'fiduciosa attesa'. A dimostrazione che Marcano è pronto a dire sì ...

Roma - per Marcano manca solo l'ufficialità. Monchi al lavoro per Cristante : Ormai manca soltanto l'ufficialità. Anche a Trigoria, ligi nell'aspettare la risposta definitiva del calciatore, ieri si viveva una 'fiduciosa attesa'. A dimostrazione che Marcano è pronto a dire sì ...