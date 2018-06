Roma | in sala d' attesa dal medico | ucciso da un colpo di pistola partito dalla stanza

Roma : tunisino scippa smartphone in via Marsala. Arrestato : Roma: malcapitata una donna pakistana di 29 anni Roma – Un cittadino tunisino di 28 è stato tratto in arresto. I Carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno eseguito l’ammanettamento con l’accusa di furto con strappo. Il 28enne, con precedenti e senza fissa dimora, è stato portato in caserma e trattenuto in attesa del rito direttissimo. La vittima, una turista pakistana di 29 anni, percorreva via Marsala mentre era al ...

Infortunio Salah - dramma Liverpool : l’ex Roma lascia il campo in lacrime : Infortunio Salah, dramma Liverpool: l’ex Roma lascia il campo in lacrime – Si sta giocando la finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool, al 30′ il risultato è ancora di 0-0, partita equilibrata ed occasioni da una parte e dall’altra. Poi dramma per i Reds, Infortunio alla spalla per Salah che non è in grado di rimanere in campo, lacrime per l’ex Roma, al suo posto dentro Lallana. L'articolo Infortunio ...

Roma - De Rossi : 'Under? Vedo il nuovo Salah. Senza Totti inizio scioccante' : Quando viene sa tutto: come si montano le telecamere o chi ha fatto rumore, è informato su tutto pur stando dall'altra parte del mondo. Sa il fatto suo, è uno dei numeri uno in America e vuole ...

Roma. Il Nuovo Cinema Aquila torna dal 25 giugno ad essere sala cinematografica : Con la direzione artistica di Mimmo Calopresti il Nuovo Cinema Aquila di Roma tornerà ad essere sala Cinematografica, luogo di

Al via 'Casalavoro' - format tv su consiglieri dell'Emilia Romagna : Roma, 16 mag. (AdnKronos) - Parte oggi il format televisivo ideato dall'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna per raccontare la vita degli eletti in Consiglio regionale. Si chiama 'Casalavoro' e si propone di offrire un ritratto dei consiglieri di tutti gli schieramenti politici "come non te li

Le interviste CasALavoro dell'Assemblea legislativa Emilia-Romagna - si parte con Nadia Rossi - Pd - : ... 7.000 le specie minacciate nel mondo. E ci sono zone 'nere' anche in Italia 15 maggio 2018 Nessun commento L'appello del Wwf: 'Lavorare tutti per fermare i bracconieri e smantellare le reti ...

Al via 'casALavoro' - format tv su consiglieri dell'Emilia Romagna : Roma, 19 apr. (AdnKronos) - Tra due settimane disponibile gratis per tutte le testate televisive e web dell'Emilia-Romagna. Alla presentazione un divertente "Dietro le quinte" con Rossi, Calvano, Rancan, Rontini e Taruffi. Puntate di 8-10 minuti monografiche su ogni eletto dell'Emilia-Romagna. "Timb

Al via 'casALavoro' - format tv su consiglieri dell'Emilia Romagna : Vuole essere un prodotto da web e da Tv e sarà visibile in primo luogo su Cronaca Bianca, il giornale online dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna e sulla pagina Facebook dell'istituzione, ...

Al via ‘casALavoro’ - format tv su consiglieri dell’Emilia Romagna : Roma, 19 apr. (AdnKronos) – Tra due settimane disponibile gratis per tutte le testate televisive e web dell’Emilia-Romagna. Alla presentazione un divertente “Dietro le quinte” con Rossi, Calvano, Rancan, Rontini e Taruffi. Puntate di 8-10 minuti monografiche su ogni eletto dell’Emilia-Romagna. “Timbriamo il cartellino come gli altri dipendenti dell’amministrazione”. Chi è il consigliere regionale? ...

Al via ‘casALavoro’ - format tv su consiglieri dell’Emilia Romagna : Roma, 19 apr. (AdnKronos) – Tra due settimane disponibile gratis per tutte le testate televisive e web dell’Emilia-Romagna. Alla presentazione un divertente “Dietro le quinte” con Rossi, Calvano, Rancan, Rontini e Taruffi. Puntate di 8-10 minuti monografiche su ogni eletto dell’Emilia-Romagna. “Timbriamo il cartellino come gli altri dipendenti dell’amministrazione”. Chi è il consigliere regionale? ...

“2 caffè - ecco quanto abbiamo pagato. Ladri!”. Truffa salatissima per due turisti in visita a Roma. Il conto? Supera ogni vostra (peggiore) fantasia : Una polemica vecchia come il mondo quella sui prezzi gonfiati dagli esercizi pubblici quando a chiedere di essere serviti, solitamente in qualche famosa città piena di monumenti e bellezze artistiche di sorta, sono dei turisti. Il conto lievita improvvisamente appena il cliente lascia intuire di non essere indigeno, spesso così tanto da scatenare reazioni feroci in rete da parte tanto dei Truffati quanto degli utenti che chiedono ...

Maltempo - buche su via Salaria a Roma : ancora auto danneggiate : ancora buche su via Salaria con auto rimaste danneggiate. E’ accaduto ieri sera nel tratto tra i civici 959 e 961 in direzione centro quando alla polizia municipale sono arrivate numerose segnalazioni di auto che avevano subito danni a causa delle condizioni del manto stradale. In particolare sarebbe stata una voragine la causa di ruote squarciate o cerchioni rotti. Circa un mese fa sempre su via Salaria una cinquantina di auto in poche ...

Teatro Sala Umberto Roma : Insinna e Iacchetti alla prova del palco : Legati alla tv sono altri due nomi in cartellone, entrambi impegnati in spettacoli di Teatro-canzone. Il primo è Flavio Insinna , indicato come successore di Fabrizio Frizzi a L'Eredità, protagonista ...

Spray urticante a Casa del Cinema : fermata una donna/ Ultime notizie - Roma : ambasciatore di Norvegia in sala? : Spray urticante a Casa del Cinema: fermata una donna di 53 anni, interrogata dalla polizia. Pare fosse presente in sala anche l'ambasciatore di Norvegia.(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 19:51:00 GMT)