Roma Facile | nuovo ciclo di seminari gratuiti

Internazionali d’Italia Roma 2018 : i risultati di oggi del tabellone maschile (16 maggio). Impresa di Fognini - tutto facile per Nadal e Djokovic : L’Impresa di Fabio Fognini ha sicuramente caratterizzato il mercoledì agli Internazionali d’Italia 2018. Il ligure ha sconfitto in tre set l’austriaco Dominic Thiem facendo esplodere di gioia il pubblico del Centrale. Una meravigliosa prestazione da parte del nativo di Arma di Taggia, che ora affronterà agli ottavi di finale il tedesco Peter Gojowczyk, numero 53 del mondo che ieri aveva sconfitto Lorenzo Sonego. tutto molto ...

Internazionali tennis Roma 2018 : Djokovic facile al 2° turno : Non c'è stata partita per l'ucraino, uscito dai primi 50 del mondo, che ha ceduto per la sesta volta in altrettanti incroci con Nole, al termine di un incontro durato appena . Il quattro volte ...

Roma Liverpool - Klopp : 'Non siamo né il Chelsea - né il Barça. Segnarci 3 gol possibile - ma non facile' : "Non siamo il Chelsea o il Barcellona, ogni gara è diversa, ogni squadra pure: non siamo già qualificati ma non penso ci troviamo in una situazione difficile noi. La Roma dovrà fare tre gol, se si ...

Champions - Klopp su Roma-Liverpool : "Non siamo il Barça - non è facile segnarci 3 gol" : "Non siamo il Chelsea e non siamo il Barcellona. segnarci tre gol è molto difficile". Non si sente già in finale, Jurgen Klopp, ma si sente molto sicuro di sé e del suo Liverpool dopo il 5-2 dell'...

Serie A - Roma-Chievo 4-1 : tutto facile con Schick - El Shaarawy e Dzeko : Doppietta del bosniaco, Alisson para un rigore a Inglese , in gol di testa all'88', dopo un rosso a Juan Jesus. I gialloblu adesso rischiano

Punti Roma Facile : prosegue collaborazione con Biblioteche di Roma per nuove aperture : prosegue la collaborazione fra Roma Capitale e l’Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri Culturali per ampliare la rete dei Punti Roma Facile. È quanto previsto da una memoria della giunta capitolina finalizzata al consolidamento del rapporto con le Biblioteche comunali per lo sviluppo di progetti per la diffusione di competenze e cultura digitali. Tra gli obiettivi […]

Roma Facile. Nuove aperture in collaborazione con le Biblioteche : Prosegue la collaborazione tra Roma Capitale e l’Istituzione Sistema delle Biblioteche Centri Culturali per ampliare la rete dei Punti Roma

Manè : “con la Roma non sarà facile ma Liverpool può battere tutti” : “Sappiamo che con la Roma non sarà una partita facile ma abbiamo qualità per battere qualsiasi squadra. Cercheremo di fare del nostro meglio e vincerla”. E’ il pensiero dell’attaccante del Liverpool, Sadio Mané, riguardo alla doppia sfida Champions contro i giallorossi nelle semifinali della massima competizione continentale per club. Sulle possibilità dei ‘reds’ di vincere la coppa, il giocatore senegalese, ...

Liverpool - Klopp : "Facile con la Roma? Chi lo pensa non ha capito niente" : "Se qualcuno pensa che al sorteggio ci sia andata bene, non sono d'accordo: sicuramente non ha visto le due partite della Roma contro il Barcellona. Chi pensa che con la Roma sarà facile non ha capito ...

Klopp : 'Roma facile? Chiedete al Barcellona' : Roma, 13 apr. , askanews, 'Se qualcuno pensa che al sorteggio ci sia andata bene, non posso essere d'accordo: sicuramente non ha visto le sue partite della Roma contro il Barcellona'. Jurgen Klopp, ...