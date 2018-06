Roma-Cristante | adesso è fatta Affare da 25 milioni con l' Atalanta

Roma - Monchi all'assalto : Cristante sì - Ziyech forse : Dopo la parentesi spagnola, oggi Monchi torna a Roma. Tanti i temi sul tavolo: da Alisson a Ziyech, non dimenticando Kluivert Jr. e Cristante, il ds continua a lavorare a fari spenti. Ma se sul ...

Roma-Kluivert jr - c'è il rilancio. Piace Herrera - Cristante quasi chiuso : La Roma è letteralmente scatenata sul mercato. Dopo aver già ufficializzato Coric e Marcano , il club giallorosso sta per definire almeno altri due colpi. Nelle ultime ore è scattato l'assalto, ...

Mercato - ag. Cristante : 'In settimana la sua decisione. Non ci sono solo Juve e Roma' : Dì la tua 0 Dì la tua 0 Dopo Coric e Marcano, Monchi vorrebbe fare il tris con Bryan Cristante. L'agente del centrocampista dell'Atalanta e della Nazionale, Giuseppe Riso , ha parlato oggi a RMC Sport del futuro del suo assistito: 'Penso che in settimana dirà all'Atalanta la scelta che ha fatto. Juve o Roma? sono più di due le squadre che lo vogliono. Credo che sia arrivato il momento di ...

Roma - le ultime di mercato. Quasi fatta per Laxalt - vicini Cristante e Berardi : Intesa raggiunta con il Genoa per l'esterno uruguaiano, che piace anche alla Lazio. Serve la carta Defrel invece per convincere l'Atalanta per il talento di scuola Milan

Roma - dopo Cristante arriva Berardi! : Leggi l'articolo completo sull'edizione del Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola Kluivert-Roma, ci siamo Roma, se Alisson parte c'è Leno

Calciomercato Atalanta - Cristante verso la Roma : Ritiro fissato per il prossimo 1 luglio, un mese esatto dunque per l’Atalanta per allestire la squadra per la prossima stagione. Un inizio anticipato dovuto agli impegni in Europa League, dal momento che i nerazzurri dovranno superare i turni eliminatori per accedere poi alla fase a gironi. L’appuntamento dunque è tra 30 giorni esatti, a meno che non arrivino novità dall’Uefa, che potrebbe escludere il Milan dalle coppe e quindi permettere alla ...

Calciomercato Atalanta - Cristante in uscita verso la Roma : i nerazzurri puntano Soriano e… Defrel : La partenza di Cristante spinge l’Atalanta alla ricerca di un sostituto, i nomi più probabili sono quelli di Soriano e Castro. Piace Defrel per l’attacco Ritiro fissato per il prossimo 1 luglio, un mese esatto dunque per l’Atalanta per allestire la squadra per la prossima stagione. Un inizio anticipato dovuto agli impegni in Europa League, dal momento che i nerazzurri dovranno superare i turni eliminatori per accedere poi alla ...

Cristante alla Roma/ Monchi stringe per il centrocampista : c'è l'accordo con l'Atalanta : Bryan Cristante sembra essere vicino alla Roma: Monchi stringe per l'operazione di calciomercato e avrebbe già un accordo con l'Atalanta, alcuni dettagli restano però da limare(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 11:54:00 GMT)

Cristante - la Roma prova a chiudere : La Roma accelera per Cristante. Giornata 'importante ma non decisiva' trapelava ieri sera da Trigoria che ha comunque permesso a Monchi di compiere decisi passi in avanti per il nazionale azzurro. ...

Roma - Monchi sprinta per Cristante. E domani sbarca Marcano : Arriverà domani pomeriggio a Fiumicino il secondo acquisto della Roma: dopo Coric, sbarcherà il difensore spagnolo Marcano, che Monchi ha convinto dopo il mancato rinnovo con il Porto. Trentuno anni ...

Il mercato degli azzurri : Cristante vicino alla Roma - Belotti verso il MIlan : Roma - L'Italia non va ai Mondiali, ma il mercato degli azzurri è vivo, eccome. Al di là della prestazione di lunedì sera contro l'Arabia Saudita . Al centro dei discorsi è tornato Balotelli: 'Non si ...

Cristante ad un passo dalla Roma : La Roma sembra aver ormai effettuato il sorpasso sulla concorrenza della Juventus per assicurarsi le prestazioni di Bryan Cristante : il giovane, classe '95, pare ormai pronto a spiccare il volo, dopo ...

Mercato : Juve preso Darmian - Roma stringe per Cristante : Vinto il settimo scudetto consecutivo la Juventus si appresta a rinnovare la rosa che metterà a disposizione di Massimiliano Allegri per la prossima stagione. a Juventus continua a sondare il Mercato, ...

La Roma vuole Cristante : Monchi mette sul piatto 15 milioni più Defrel : Giallorossi a caccia del centrocampista dell'Atalanta. Percassi: "Non so cosa può accadere, certo che sarebbe un peccato perderlo..."