Roma Baby gang rapinava adolescenti

(Di martedì 5 giugno 2018)– Denunciati e riconsegnati ai genitori – Era una vera e propriaquella che aggrediva enell’area tra piazza del Popolo, villa Borghese e piazzale Flaminio a. Quattro giovanissimi, di età compresa tra i 14 e 16 anni, diventati l’incubo dei loro coetanei, sono stati identificati e denunciati dai Carabinieri della StazionePiazza Farnese con l’accusa di rapina in concorso. Ieri pomeriggio, la– due ragazze, una die una di Tivoli, e due ragazzini – ha avvicinato un 14enneno, che era in compagnia di alcuni amici, e lo ha aggredito colpendolo con pugni al volto, tentando di derubarlo dello smartphone e di una collanina d’oro, ma la reazione della comitiva li ha messi in fuga. Intervenuti sul posto, i Carabinieri hanno acquisito le informazioni e ...