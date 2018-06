Roma | Alessandrino | pronti a fare ronde contro trans

romadailynews

(Di martedì 5 giugno 2018)– I cittadini sono sul piede di guerra nei confronti delle prostitute e deiche battono la zona a qualsiasi ora del giorno e della notte. Siamo ae più precisamente nel quartiere. Ne ha parlato un’abitante dell’intervenendo ai microfoni di Ecg, il programma condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio su Radio Cusano Campus, l’emittente dell’Universita’ degli Studi Niccolo’ Cusano. “Isvolgono la loro attività di prostituzione in orari serali e mattutini, in via degli Olmi, tra l’e Centocelle. Iniziano verso le dieci di sera e vanno avanti fino a mattina inoltrata. L’altro giorno sono passata alle 8 di mattina e ancora erano li’, completamente nudi, ubriachi, ad importunare la gente e gli uomini che passavano. Sono sotto i portoni, e’ una cosa ...