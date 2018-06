Roland Garros – Sloane Stephens on fire | l’americana liquida Kasatkina lasciandole 4 game

Quarti al Roland Garros : Cecchinato-Djokovic 6-3 7-6 1-2 : Ed ecco il set point per Djokovic dopo una smorzata non riuscita al massimo per il palermitano, che annulla il set point facendo spendere vanamente tutte le energie del mondo a Nole. Grande, Marco! ...

LIVE Cecchinato-Djokovic - Roland Garros in DIRETTA : azzurro da sogno - in vantaggio 2 set a 0! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del quarto di finale tra Marco Cecchinato e Novak Djokovic sulla terra rossa del Roland Garros 2018. Il palermitano, reduce dall’impresa contro David Goffin, vuol continuare a sognare ed affronterà con motivazione e determinazione l’ex n.1 del mondo sul Suzanne Lenglen. La sfida appare molto complicata: il serbo è alla nona qualificazione consecutiva ai quarti di finale di questo Slam ed è ...

Quarti al Roland Garros : Cecchinato-Djokovic 6-3 7-6 : TENNIS I risultati in diretta L'azzurro è all'appuntamento con la storia e alla sfida con Djokovic che fino a qualche mese fa sarebbe stata improponibile. Ma il Djokovic di ora vale un giocatore al ...

Quarti al Roland Garros : Cecchinato-Djokovic 6-3 5-5 : Ma il Djokovic di ora vale un giocatore al limite dei primi 20 giocatori del mondo e non è più lo schiacciasassi di un tempo. Di contro il palermitano pare avere la testa e il cuore per poter giocare ...

Roland Garros : Dominic Thiem in semifinale - terza di fila : Roma, 5 giu. , askanews, terza semifinale consecutiva al Roland Garros per Dominic Thiem. L'austriaco, numero 8 del ranking mondiale e settima testa di serie, nel confronto che ha aperto il programma ...

Quarti al Roland Garros : Cecchinato-Djokovic 6-3 4-5 : TENNIS I risultati in diretta L'azzurro è all'appuntamento con la storia e alla sfida con Djokovic che fino a qualche mese fa sarebbe stata improponibile. Ma il Djokovic di ora vale un giocatore al ...

Quarti al Roland Garros : Cecchinato-Djokovic 6-3 2-2 : TENNIS I risultati in diretta L'azzurro è all'appuntamento con la storia e alla sfida con Djokovic che fino a qualche mese fa sarebbe stata improponibile. Ma il Djokovic di ora vale un giocatore al ...

Quarti al Roland Garros : Cecchinato-Djokovic 6-3 2-1 : Ma il Djokovic di ora vale un giocatore al limite dei primi 20 giocatori del mondo e non è più lo schiacciasassi di un tempo. Di contro il palermitano pare avere la testa e il cuore per poter giocare ...

Roland Garros – Madison Keys ai quarti di finale : la statunitense supera Putintseva in 2 set : Madison Kyes accede ai quarti di finale del Roland Garros: la tennista americana batte Putintseva con il punteggio di 5-7 (tie-break) / 4-6 Madison Keys è la prima semifinalista del Roland Garros. La tennista americana, attualmente numero 13 del ranking mondiale femminile, si è imposta su Yulia Putintseva (numero 98 WTA) in 1 ora e 26 minuti. Madison Keys si è imposta con il punteggio di 6-7 (5-7 al tie-break) / 4-6. Per la tennista americana, ...

DIRETTA / Roland Garros 2018 Cecchinato Djokovic (6-3) streaming video e tv : Marco prende il vantaggio! : DIRETTA Roland Garros 2018, info streaming video e tv: nei quarti di finale del torneo il tennista palermitano continua a sognare e sfida oggi Novak Djokovic, campione qui due anni fa(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 16:28:00 GMT)

Quarti al Roland Garros : Cecchinato-Djokovic 6-3 : Ma il Djokovic di ora vale un giocatore al limite dei primi 20 giocatori del mondo e non è più lo schiacciasassi di un tempo. Di contro il palermitano pare avere la testa e il cuore per poter giocare ...

Roland Garros - Thiem vola in semifinale : Zverev travolto in meno di due ore : E' Dominic Thiem il primo semifinalista del Roland Garros. L'austriaco, numero 7 del tabellone, ha liquidato in meno di due ore di gioco, il secondo favorito del tabellone e numero 3 del mondo, Sascha Zverev. Non c'è stata mai partita con Thiem che ha lasciato appena 7 game complessivi al tedesco: 6-4 6-2 6-1 il punteggio. In semifinale Thiem troverà il vincente della sfida tra Novak ...

Quarti al Roland Garros : Cecchinato-Djokovic 4-2 : Ma il Djokovic di ora vale un giocatore al limite dei primi 20 giocatori del mondo e non è più lo schiacciasassi di un tempo. Di contro il palermitano pare avere la testa e il cuore per poter giocare ...

Roland Garros – Thiem in semifinale sul velluto : contro Zverev non c’è partita : Dominic Thiem supera Alexander Zverev in 3 set e conquista l’accesso alla semifinale del Roland Garros Dominic Thiem è il primo semifinalista del Roland Garros. Il tennista austriaco, specialista sulla terra rossa a tal punto da battere Nadal a Madrid, non ha lasciato scampo ad Alexander Zverev nella prima sfida in programma quest’oggi. Thiem, attualmente numero 8 al mondo al mondo, ha superato il tedesco in 3 set con il punteggio di 6-4 / 6-2 ...