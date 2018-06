Roland Garros – La sincera emozione di Cecchinato dopo aver battuto Djokovic | “non so

Roland Garros - Impresa Cecchinato - Djokovic ko : è semifinale : Roma, 5 giu. , askanews, Non è finita la favola di Marco Cecchinato al Roland Garros: il 25enne di Palermo, numero 72 del ranking mondiale, ha raggiunto le semifinali del secondo Slam stagionale, ...

Roland Garros - Cecchinato in semifinale! Djokovic ko : TORINO - 6-3; 7-6; 1-6; 7-6 , 13-11, : Marco Cecchinato in semifinale al Roland Garros. Djokovic ko, l'Italia in piedi per applaudire il suo tennista coraggioso che, di fronte a una Parigi tutta pro ...

Marco Cecchinato - impresa al Roland Garros. Batte Djokovic ed è in semifinale : Il tennista palermitano ha piegato Novak Djokovic, in 4 set per 3 ore e 30 minuti di gioco. In semifinale trova l'austriaco Dominic Thiem

Roland Garros 2018 - Marco Cecchinato IPERURANICO! Impresa epica - sconfitto Novak Djokovic! Semifinale leggendaria! : Marco Cecchinato è in Semifinale al Roland Garros. Sì, avete letto bene, è tutto vero. Novak Djokovic si è arreso in quattro set 6-3 7-6(4) 1-6 7-6(11) al termine di tre ore e ventisei minuti di tennis di livello celestiale. Prosegue la favola del giocatore siciliano, ora tra i migliori quattro dello Slam parigino, e prosegue alla grande, perché la vittoria di oggi è di quelle che segnano una carriera, che resteranno indelebili nella memoria ...

Cecchinato - impresa storica : è in semifinale al Roland Garros : Il palermitano batte in quattro set l'ex numero uno Djokovic e si qualifica per le semifinali del torneo parigino dove un italiano mancava da 40 anni

Un'altra impresa di Cecchinato : in semifinale del Roland Garros : Straordinaria impresa di Marco Cecchinato al Roland Garros. L'azzurro si è qualificato per la semifinale battendo Novak Djokovic in quattro set. Il 25enne di Palermo, numero 72 del ranking mondiale, grande rivelazione del torneo parigino, si è imposto sul serbo con il risultato di 6-3, 7-6, 1-6, 7-6 in 3 ore e 30 minuti. L'azzurro con questo successo entra nella storia del tennis italiano. Erano 40 anni che un tennista italiano non raggiungeva ...

Roland Garros - storico Cecchinato : batte Djokovic e va in semifinale - : Il tennista palermitano ha battuto l'ex numero uno al mondo, Novak Djokovic, con il punteggio di 6-3, 7-6, 1-6, 7-6

Cecchinato nella storia - battuto Djokovic : è in semifinale al Roland Garros : Il percorso di Marco Cecchinato al Roland Garros sta assumendo sempre di più i tratti di una favola: nel giro di pochi mesi il tennista italiano è arrivato dai...

Roland Garros : Cecchinato da sogno - batte Djokovic e vola in semifinale : Marco Cecchinato da favola. L'azzurro, numero 72 del mondo, centra una storica semifinale al Roland Garros battendo l'ex numero uno del mondo Novak Djokovic, testa di serie numero 20 del...

Marco Cecchinato ha battuto Djokovic ed è in semifinale al Roland Garros : È il primo italiano in 40 anni a giocarsi una semifinale singolare maschile di un torneo del Grande Slam, e ci è arrivato con una partita incredibile The post Marco Cecchinato ha battuto Djokovic ed è in semifinale al Roland Garros appeared first on Il Post.

Roland Garros - Cecchinato impallina anche Djokovic È in semifinale e sogna contro Thiem L’impresa : foto : Il palermitano si porta avanti di due set, si smarrisce per otto game, sembra arrendersi poi si ritrova e batte l'ex n. 1 al quarto n un tiebreak da urlo. Giovedì sfida all'austriaco

Roland Garros - strepitoso Cecchinato : doma Djokovic ed è in semifinale : Dopo aver archiviato il primo set quasi senza faticare, Cecchinato è stato bravo a mantenere la lucidità nel secondo quando ha cancellato 3 set point dell'ex numero 1 al mondo e poi ha messo il suo ...

Il tennista italiano Marco Cecchinato ha battuto Novak Djokovic ed è in semifinale al Roland Garros : Il tennista italiano Marco Cecchinato ha battuto il serbo Novak Djokovic nei quarti di finale del Roland Garros, ed è il primo italiano in 40 anni ad arrivare in una semifinale singolare maschile di un torneo del Grande Slam. Cecchinato ha The post Il tennista italiano Marco Cecchinato ha battuto Novak Djokovic ed è in semifinale al Roland Garros appeared first on Il Post.

Roland Garros - storico Cecchinato : batte Djokovic e va in semifinale : Roland Garros, storico Cecchinato: batte Djokovic e va in semifinale Il tennista palermitano ha battuto l'ex numero uno al mondo, Novak Djokovic, con il punteggio di 6-3, 7-6, 1-6, 7-6 Parole chiave: marco_Cecchinato ...