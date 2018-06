Roland Garros impresa Cecchinato batte Djokovic | è in semifinale

Roland Garros – Parigi ai piedi di Cecchinato - Djokovic si inchina : Marco sei in semifinale! : Marco Cecchinato raggiunge le semifinali del Roland Garros: l’azzurro firma l’ennesima impresa battendo Novak Djokovic Non ci sono più parole. Per descrivere il Roland Garros giocato fin qui da Marco Cecchinato non ci sono, davvero, più parole. Il tennista italiano che, doveroso ricordarlo, non aveva mai vinto una partita Slam, accede alle semifinali del Roland Garros continuando a stupire tutti. Dopo aver battuto Carreno-Busta e ...

Roland Garros donne - derby Usa Keys-Stephens in semifinale : Roma, 5 giu. , askanews, derby statunitense nella prima semifinale del Roland Garros femminile. A Madison Keys si è aggiunta dall'altra parte della rete Sloane Stephens. Il suo match contro Daria ...

Roland Garros 2018 - il programma di mercoledì 6 giugno : gli orari delle partite e come vederle in tv : mercoledì 6 giugno verranno completati i quarti di finale del Roland Garros 2018. Il programma inizierà alle 14.00 e prevederà quattro incontri, divisi sui due campi principali, il Philippe Chatrier e il Suzanne Lenglen. Cominceranno le donne, con due super sfide. Garbiñe Muguruza, vincitrice del titolo due anni fa, sfiderà Maria Sharapova, che nel turno precedente ha sfruttato il ritiro di Serena Williams. In contemporanea, sull’altro ...

LIVE Cecchinato-Djokovic - Roland Garros in DIRETTA : 2-1 - il serbo accorcia. Inizia il quarto set : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del quarto di finale tra Marco Cecchinato e Novak Djokovic sulla terra rossa del Roland Garros 2018. Il palermitano, reduce dall’impresa contro David Goffin, vuol continuare a sognare ed affronterà con motivazione e determinazione l’ex n.1 del mondo sul Suzanne Lenglen. La sfida appare molto complicata: il serbo è alla nona qualificazione consecutiva ai quarti di finale di questo Slam ed è ...