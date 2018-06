Roland Garros | Cecchinato batte Djokovic e vola in semifinale | ora trova Thiem

Marco Cecchinato in semifinale al Roland Garros : "Non ci credo" : Marco Cecchinato non si ferma e vola in semifinale al Roland Garros. Il tennista palermitano ha battuto l'ex numero uno al mondo, Novak Djokovic, ai quarti con il punteggio di 6-3, 7-6, 1-6, 7-6 in 3 ore e 30 minuti. Cecchinato ora dovrà affrontare Dominic Thiem. L'austriaco, numero 8 del ranking mondiale e settima testa ...

Roland Garros 2018 - quante posizioni scala nel ranking ATP Marco Cecchinato? L’azzurro irrompe nella Top 30! : Il numero 72 del mondo è in semifinale al Roland Garros. Quel numero 72 ha appena battuto in quattro set Novak Djokovic e giovedì sfiderà Dominic Thiem per giocarsi un posto nella finale dello Slam francese. Quel numero 72 è soprattutto italiano, è nato a Palermo ed il suo nome è Marco Cecchinato. Un sogno, una favola meravigliosa che non ha ancora scritto il suo capitolo finale. Un risultato che proietta Marco nella leggenda non solo del tennis ...

Roland Garros 2018 - Marco Cecchinato : “Sono in semifinale - è incredibile! Mi batteva forte il cuore sul match point” : Marco Cecchinato ha scritto la storia del tennis italiano, qualificandosi per la prima volta in carriera alle semifinali di uno Slam, il Roland Garros. Lo ha fatto battendo Novak Djokovic al termine di una battaglia durata quasi tre ore e mezza, vinta al tie-break del quarto. “È incredibile“, è quanto è riuscito a dire Marco al termine dell’incontro ai microfoni di Eurosport. “Sui match point mi batteva forte il cuore. Li ...

Cecchinato 'storico' : batte Djokovic e vola in semifinale al Roland Garros 40 anni dopo Barazzutti : Marco Cecchinato scrive la storia. L'azzurro, al termine di una prestazione superlativa, ha conquistato la semifinale al Roland Garros. Il tennista palermitano ha battuto l'ex numero uno al mondo, Novak Djokovic, con il punteggio di 6-3, 7-6, 1-6, 7-6 e ora sfiderà l'austriaco Dominic Thiem, numero 8 del ranking mondiale e settima testa di serie, che ha sconfitto invece il tedesco ...

