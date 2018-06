Roland Garros | Cecchinato batte Djokovic e vola in semifinale | non succedeva da 40 anni

Cecchinato - la favola italiana continua : battuto Djokovic - è in semifinale al Roland Garros : Tennis italiano in festa grazie a Marco Cecchinato che ha sovvertito i pronostici battendo uno dei giganti del tennis moderno, ovvero Novak Djokovic sulla terra rossa del Roland Garros. Dopo 40 anni, un tennista del Belpaese torna in una semifinale dello Slam.continua a leggere

Roland Garros donne - derby Usa Keys-Stephens in semifinale : Roma, 5 giu. , askanews, derby statunitense nella prima semifinale del Roland Garros femminile. A Madison Keys si è aggiunta dall'altra parte della rete Sloane Stephens. Il suo match contro Daria ...

Quarti al Roland Garros : Cecchinato-Djokovic 6-3 7-6 1-6 5-5 : TENNIS I risultati in diretta L'azzurro è all'appuntamento con la storia e alla sfida con Djokovic che fino a qualche mese fa sarebbe stata improponibile. Ma il Djokovic di ora vale un giocatore al ...

Roland Garros 2018 - il programma di mercoledì 6 giugno : gli orari delle partite e come vederle in tv : mercoledì 6 giugno verranno completati i quarti di finale del Roland Garros 2018. Il programma inizierà alle 14.00 e prevederà quattro incontri, divisi sui due campi principali, il Philippe Chatrier e il Suzanne Lenglen. Cominceranno le donne, con due super sfide. Garbiñe Muguruza, vincitrice del titolo due anni fa, sfiderà Maria Sharapova, che nel turno precedente ha sfruttato il ritiro di Serena Williams. In contemporanea, sull’altro ...

LIVE Cecchinato-Djokovic - Roland Garros in DIRETTA : 2-1 - il serbo accorcia. Inizia il quarto set : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del quarto di finale tra Marco Cecchinato e Novak Djokovic sulla terra rossa del Roland Garros 2018. Il palermitano, reduce dall’impresa contro David Goffin, vuol continuare a sognare ed affronterà con motivazione e determinazione l’ex n.1 del mondo sul Suzanne Lenglen. La sfida appare molto complicata: il serbo è alla nona qualificazione consecutiva ai quarti di finale di questo Slam ed è ...

Roland Garros 2018 : Sloane Stephens conquista le semifinale. Piegata in due set Daria Kasatkina : Tutto facile per la vincitrice degli Us Open 2017 Sloane Stephens (testa di serie n.10) contro la russa (testa di serie n.14) Daria Kasatkina nei quarti di finale del Roland Garros 2018. La statunitense si è imposta con il punteggio di 6-3 6-1 in 1 ora e 10 minuti di partita, dominando in lungo e in largo la scena sul Philippe Chatrier. E così, in semifinale, ci sarà il remake della finale di Flushing Meadows con Madison Keys. Nel primo set la ...

LIVE Cecchinato-Djokovic - Roland Garros in DIRETTA : azzurro da sogno - in vantaggio 2 set a 0! : OASport vi offre la DIRETTA LIVE del quarto di finale tra Marco Cecchinato e Novak Djokovic sulla terra rossa del Roland Garros 2018: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Non si dovrebbe ...

Roland Garros – Sloane Stephens on fire : l’americana liquida Kasatkina lasciandole 4 game : Sloane Stephens accede alle semifinali del Roland Garros: la tennista americana supera Daria Kasatkina in 2 set Dopo la vittoria di Madison Keys su Putintseva nel primo pomeriggio, una seconda americana accede alle semifinali del Roland Garros. Sloane Stephens, attuale campionessa in carica degli US Open, nonché numero 10 del ranking femminile, si è imposta su Daria Kasatkina (numero 14 WTA) in 1 ora e 11 minuti con il punteggio di 6-3 / 6-1. ...

Quarti al Roland Garros : Cecchinato-Djokovic 6-3 7-6 1-2 : Ed ecco il set point per Djokovic dopo una smorzata non riuscita al massimo per il palermitano, che annulla il set point facendo spendere vanamente tutte le energie del mondo a Nole. Grande, Marco! ...

LIVE Cecchinato-Djokovic - Roland Garros in DIRETTA : azzurro da sogno - in vantaggio 2 set a 0! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del quarto di finale tra Marco Cecchinato e Novak Djokovic sulla terra rossa del Roland Garros 2018. Il palermitano, reduce dall’impresa contro David Goffin, vuol continuare a sognare ed affronterà con motivazione e determinazione l’ex n.1 del mondo sul Suzanne Lenglen. La sfida appare molto complicata: il serbo è alla nona qualificazione consecutiva ai quarti di finale di questo Slam ed è ...

Quarti al Roland Garros : Cecchinato-Djokovic 6-3 7-6 : TENNIS I risultati in diretta L'azzurro è all'appuntamento con la storia e alla sfida con Djokovic che fino a qualche mese fa sarebbe stata improponibile. Ma il Djokovic di ora vale un giocatore al ...

Quarti al Roland Garros : Cecchinato-Djokovic 6-3 5-5 : Ma il Djokovic di ora vale un giocatore al limite dei primi 20 giocatori del mondo e non è più lo schiacciasassi di un tempo. Di contro il palermitano pare avere la testa e il cuore per poter giocare ...

Roland Garros : Dominic Thiem in semifinale - terza di fila : Roma, 5 giu. , askanews, terza semifinale consecutiva al Roland Garros per Dominic Thiem. L'austriaco, numero 8 del ranking mondiale e settima testa di serie, nel confronto che ha aperto il programma ...

Quarti al Roland Garros : Cecchinato-Djokovic 6-3 4-5 : TENNIS I risultati in diretta L'azzurro è all'appuntamento con la storia e alla sfida con Djokovic che fino a qualche mese fa sarebbe stata improponibile. Ma il Djokovic di ora vale un giocatore al ...