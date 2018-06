Roland Garros 2018 | quante posizioni scala nel ranking ATP Marco Cecchinato? L’azzurro

oasport

(Di martedì 5 giugno 2018) Il numero 72 del mondo è in semifinale al. Quel numero 72 ha appena battuto in quattro set Novak Djokovic e giovedì sfiderà Dominic Thiem per giocarsi un posto nella finale dello Slam francese. Quel numero 72 è soprattutto italiano, è nato a Palermo ed il suo nome è. Un sogno, una favola meravigliosa che non ha ancora scritto il suo capitolo finale. Un risultato che proiettanella leggenda non solo del tennis ma di tutto lo sport italiano. Un’impresa che poteva anche non iniziare, se al primo turnonon avesse recuperato da due set di svantaggio contro il rumeno Copil, ma forse il destino aveva già scritto questa storia magica. Adesso non è finita, perché c’è ancora una semifinale da giocare ed ormai nulla è impossibile per il siciliano. Un torneo che ha già così regalato all’azzurro il suo best. Con la semifinale ...