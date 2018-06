Roland Garros 2018 | Marco Cecchinato | “Sono in semifinale | è incredibile! Mi batteva

oasport

: CECCHINATO, SEI NELLA STORIA ?????? Djokovic si arrende in quattro set, Marco Cecchinato è incredibilmente in semif… - Eurosport_IT : CECCHINATO, SEI NELLA STORIA ?????? Djokovic si arrende in quattro set, Marco Cecchinato è incredibilmente in semif… - ItaliaTeam_it : CAPOLAVORO A PARIGI! ?? Marco #Cecchinato batte Novak #Djokovic in quattro set e vola in semifinale al Roland Garro… - Eurosport_IT : PIANGI Marco, PIANGI... te lo sei meritato tutto, tutto questo! #Cecchinato batte #Djokovic e vola in semifinale… -

(Di martedì 5 giugno 2018)ha scritto la storia del tennis italiano, qualificandosi per la prima volta in carriera alle semifinali di uno Slam, il. Lo ha fatto battendo Novak Djokovic al termine di una battaglia durata quasi tre ore e mezza, vinta al tie-break del quarto. “È incredibile“, è quanto è riuscito a direal termine dell’incontro ai microfoni di Eurosport. “Sui match point miforte il cuore. Li ho giocati bene ma lui ha spinto, ha giocato sulle righe“, ha proseguito analizzando il finale di partita. “Ho avuto tante chance ma ho giocato un grandissimo match point“. Una partita interpretata alla perfezione. “Ho iniziato convinto, non avevo niente da perdere. Ero aggressivo e mi sentivo bene in campo. Sono stato perfetto, non me l’aspettavo“. Eppure nel terzo set il calo è stato evidente, consentendo a ...