Roland Garros 2018 | Dominic Thiem è in semifinale Vittoria in tre set contro uno Zverev

Roland Garros – Thiem in semifinale sul velluto : contro Zverev non c’è partita : Dominic Thiem supera Alexander Zverev in 3 set e conquista l’accesso alla semifinale del Roland Garros Dominic Thiem è il primo semifinalista del Roland Garros. Il tennista austriaco, specialista sulla terra rossa a tal punto da battere Nadal a Madrid, non ha lasciato scampo ad Alexander Zverev nella prima sfida in programma quest’oggi. Thiem, attualmente numero 8 al mondo al mondo, ha superato il tedesco in 3 set con il punteggio di 6-4 / 6-2 ...

Roland Garros - Madison Keys è la prima semifinalista : Madison Keys è la prima semifinalista del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam in corso di svolgimento a Parigi. La statunitense, numero 13 del mondo e del seeding, supera la kazaka Yulia Putintseva, numero 98 del ranking Wta, con il punteggio di 7-6 , 7-5, , 6-4 in un'ora e 24 minuti.

Quarti al Roland Garros : è Cecchinato-Djokovic : Ma il Djokovic di ora vale un giocatore al limite dei primi 20 giocatori del mondo e non è più lo schiacciasassi di un tempo. Di contro il palermitano pare avere la testa e il cuore per poter giocare ...

A Roland Garros che Thiem! Zverev travolto. La Keys è in semifinale : In campo maschile, in attesa del match fra Djokovic e Marco Cecchinato, sono in campo Alexander Zverev e Dominic Thiem, rispettivamente 3 e 8 al mondo, col tedesco che, dopo aver salvato il suo ...

Roland Garros 2018 : Madison Keys è la prima semifinalista. Sconfitta in due set Yulia Putintseva : Madison Keys si qualifica per la prima volta alle semifinali del Roland Garros. Continua, dunque, il cammino dell’americana, testa di serie numero 13, che ha sconfitto nei quarti di finale la kazaka Yulia Putintseva, numero 98 del mondo, in due set con il punteggio di 7-6 6-4 dopo poco meno di un’ora e mezza di gioco. Un inizio di primo set molto equilibrato e con i game che vanno via velocemente. Si arriva sul 3-3 con al servizio ...

Cecchinato-Djokovic live : il risultato dal Roland Garros 2018 : Magari non è più il numero uno praticamente imbattibile di un paio di stagioni fa, ma resta uno dei giocatori più forti del mondo, uno che ha vinto 12 titoli dello Slam. In ogni caso per me sarà ...

LIVE Roland Garros 2018 in DIRETTA : 5 giugno. Iniziano i quarti di finale - In campo Zverev-Thiem - attesa per Cecchinato-Djokovic : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Roland Garros 2018 di martedì 5 giugno. Oggi Iniziano i quarti di finale. L’attesa è tutta per Marco Cecchinato, che sfiderà Novak Djokovic. Un match che il giocatore siciliano, che prima di questo torneo non aveva mai passato un turno in uno Slam, si è guadagnato grazie ad uno straordinario cammino, culmine dell’evidente salto di qualità compiuto dall’inizio della stagione sulla ...

Cecchinato prima di Djokovic : 'In fondo al Roland Garros - è magico' : Quella contro l'ex numero 1 al mondo, in netta ripresa rispetto agli ultimi mesi, sarà una partita difficilissima. La nostra Dalila Setti lo ha accompagnato al "Suzanne Lenglen" dove sfiderà il serbo.

Tennis - Roland Garros jr - Cocciaretto avanti supera l'americana Ma : Magari non avrà delle punte di rendimento straordinarie, ma Elisabetta Cocciaretto si sta dimostrando una garanzia. La 17enne marchigiana supera anche il secondo turno del Roland Garros under 18, ...

Tennis - Roland Garros - 'Marco non deve snaturarsi con Djokovic' : Dove può arrivare? «Intanto deve puntare a essere uno dei migliori al mondo sulla terra, in grado di vincere tante partite e perché no tanti tornei, ha dimostrato di poterci riuscire. Poi dovrà ...

Marco Cecchinato - il sogno italiano al Roland Garros : Senza timore di smentita si può dire che Marco Cecchinato ha già vinto. Lo sa anche lui: «È il miglior momento della mia vita, è un sogno». Per primo non avrebbe scommesso su se stesso ai quarti di finale del Roland Garros. Invece c’è. Martedì (alle 15 e 15 sul centrale Philippe Chatrier) affronta Novak Djokovic, che è stato numero uno al mondo, ha vinto 12 slam ed è avversario di molto rispetto, ma sognare in grande non costa niente e fa ...

Roland Garros - quarti : Cecchinato-Djokovic in diretta dalle 15.30 e dove vederla in tv : PARIGI , Francia, - Ce n'è ancora uno, quello che nessuno si aspettava. Marco Cecchinato . È ormai il suo motto, la frase che più lo rappresenta. Una didascalia, vera e meritata. Il tennista che ...