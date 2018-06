Roland Garros 2018 | Cecchinato vs Djokovic Una favola per due

Roland Garros – Il ramarico di Fognini : “me la gioco con tutti. Se solo ripenso alla mia testa - ai soldi che ho perso e al ranking…” : In conferenza stampa, dopo la sconfitta contro Cilic agli ottavi del Roland Garros, Fabio Fognini ha mostrato tutto il suo rammarico per una carriera che poteva essere nettamente più prestigiosa Ad un passo dall’ennesima impresa, Fabio Fognini è stato sconfitto negli ottavi di finale del Roland Garros. Il tennista azzurro si è arreso al 5° set contro Marin Cilic attuale numero 4 al mondo, al termine di un match da batticuore. Il tennista ...

Tennis - Roland Garros - Cecchinato - il grande giorno - sfida a Djokovic : Di queste solo la Halep, attuale numero 1 del mondo, non ha vinto uno Slam, le altre sono tutte plurivincitrici. Di sotto la più forte è la Stephens, campionessa uscente a Flushing Meadows, ma ...

LIVE Roland Garros 2018 in DIRETTA : 5 giugno. Iniziano i quarti di finale - Cecchinato sfida Djokovic : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Roland Garros 2018 di martedì 5 giugno. Oggi Iniziano i quarti di finale. L’attesa è tutta per Marco Cecchinato, che sfiderà Novak Djokovic. Un match che il giocatore siciliano, che prima di questo torneo non aveva mai passato un turno in uno Slam, si è guadagnato grazie ad uno straordinario cammino, culmine dell’evidente salto di qualità compiuto dall’inizio della stagione sulla ...

Roland Garros 2018 - oggi Cecchinato-Djokovic : a che ora inizia? Il programma e come vedere la sfida in tv e streaming : E’ il giorno di Marco Cecchinato e del suo quarto di finale del Roland Garros 2018 contro l’ex n.1 del mondo Novak Djokovic. Il palermitano, reduce dall’impresa contro il belga David Goffin (n.9 del mondo), non vuol fermarsi ed è determinato ad affrontare il più quotato rivale. Il tennis espresso dal siciliano, in questo torneo, è stato eccellente e, dunque, senza avere nulla da perdere, scenderà sul campo del Suzanne Lenglen, ...

Roland Garros 2018 : scattano i quarti di finale. Marco Cecchinato contro Novak Djokovic. Spettacolo Thiem-Zverev : Iniziano i quarti di finale del Roland Garros e per il tennis italiano sarà un appuntamento con la storia. Per Marco Cecchinato, in particolare, che oggi sfiderà Novak Djokovic per un posto in semifinale. Sembra un sogno, eppure è la realtà. Il tennista siciliano ha cominciato l’anno oltre la posizione 100 del ranking ed ora è tra i migliori otto giocatori dello Slam di Parigi. Il salto di qualità di Cecchinato dall’inizio della ...

Roland Garros 2018 oggi (martedì 5 giugno) : il programma completo e gli orari delle partite. Su che canale vederle in tv : Questo il programma odierno al Roland Garros 2018. Giornata nella quale iniziano i quarti di finale nel tabellone maschile e femminile. Un martedì di grande attesa per la sfida di Marco Cecchinato a Novak Djokovic. Il siciliano cerca la clamorosa impresa contro l’ex numero uno del mondo. IL programma DI MARTEDI’ 5 GIUGNO – Roland Garros 2018 Philippe-Chatrier Court – Ore: 14:00 Dominic Thiem vs Alexander Zverev Sloane ...

Roland Garros : Fognini sfiora l'impresa - vince Cilic al 5 set : Finisce sul più bello la favola di Fabio Fognini al Roland Garros , sconfitto al 5 set da Marin Cilic. Rimonta sfiorata e grandissimo rammarico per Fognini,che aveva a lungo accarezzato l'idea di una ...

Roland Garros : si ferma la corsa di Fognini - Cilic va ai quarti : - Foto Una delusione per il ligure, numero 18 al mondo , che, dopo quasi quattro ore di gioco, si è dovuto arrendere al numero tre del seeding, mancando l'approdo ai quarti di Parigi, dove ha già ...

Tennis - Roland Garros - Fognini lotta ma è fuori Cilic vince in 5 set. Avanzano Del Potro e Nadal. Serena Williams si ritira : Intanto, la Sharapova accede direttamente ai quarti di finale del major transalpino dove affronterà la vincente del match tra la spagnola Garbine Muguruza, numero 3 del mondo, e l'ucraina Lesia ...

Roland Garros 2018 : Fognini esce a testa altissima ed ora punta alla scalata del ranking ATP : Il sogno parigino di Fabio Fognini è terminato dopo una pazzesca battaglia di oltre tre ore e mezza contro il croato Marin Cilic. Una sconfitta in cinque set che brucia tantissimo e che lascia anche molti rimpianti, perchè il ligure era stato capace di rimontare due set di svantaggio al numero quattro del mondo prima di cadere al quinto. Nonostante questo ko probabilmente oggi sul Philippe Chatrier si è visto uno dei migliori Fognini della ...

Roland Garros 2018 : Fognini - il cuore non basta. Cilic vola ai quarti : Il ligure, numero 18 Atp e 18testa di serie ha ceduto al quinto set con il croato Marin Cilic , numero 4 del mondo e terzo favorito del seeding, finalista in gennaio agli Australian Open, dopo un ...