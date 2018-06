umbrianotizieweb

: Roberto Latini in “Cantico dei Cantici” ad Assisi 8 Giugno 2018 ore 21:15 - Umbria_N_Web : Roberto Latini in “Cantico dei Cantici” ad Assisi 8 Giugno 2018 ore 21:15 - terre_di_po : RT @TeatroGualtieri: CANTICO DEI CANTICI - Roberto Latini venerdì 15 giugno ore 21.30 'Vi prego, non svegliate il mio amore che dorme” #Rob… - assisinews : Si parte stasera, gran finale l'otto giugno con Il Cantico dei Cantici di Roberto Latini -

(Di martedì 5 giugno 2018) ... se si prova a stare nel suo movimento interno, nella sua sospensione, puo apparirci all'improvviso, col suo profumo, come in una dimensione onirica, non di sogno, ma di quel mondo, forse parallelo, ...