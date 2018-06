Robert Pattinson e Kristen Stewart insieme a una festa e scatta la “Twilight” reunion

Robert Pattinson e Timothée Chalamet - insieme per Netflix : Robert Pattinson e Timothée Chalamet, il sex symbol del Duemila e il sex symbol di Instagram, 32 e 22 anni, il vampiro e l’etereo. Saranno loro i protagonisti di The King, libero adattamento dell’Enrico IV e dell’Enrico V di Shakespeare e in arrivo su Netflix nel 2019. Un film diretto da (The Machine) con Pattinson e Chalamet per la prima volta insieme, sexy e in costumi ...

Buon compleanno Robert Pattinson : com'è cambiato l'attore dagli esordi a oggi : Scopri l'evoluzione della star

Robert Pattinson e Kristen Stewart : si riaccendono i gossip dopo gli ultimi “incontri segreti” tra i due attori : La storia dei Robsten potrebbe riservare ancora qualche sorpresa! Robert Pattinson e Kristen Stewart si sarebbero visti più volte nelle ultime settimane, ha svelato una fonte a OK! Magazine. In effetti, almeno un’uscita c’è stata lo scorso febbraio ed è stata documentata dalle testimonianze dei fan che avevano pizzicato i due attori in un ...