Rivoluzione nelle previsioni meteo | pronto satellite che le renderà più precise fino a 7

Robotica : Rivoluzione nelle protesi per anca e ginocchio - in Italia 12 postazioni e 4500 interventi effettuati : LE BIOTECNOLOGIE E LA Robotica , ECCELLENZA Italia NA – Tra le moderne innovazioni della medicina, la Robotica costituisce una di quelle tecnologicamente più avanzate e l’ Italia si è distinta in questo settore. Negli ultimi anni, i due ospedali pionieristici della Robotica ortopedica sono stati la casa di cura San Francesco di Verona e il Policlinico di Abano Terme (Padova). Tre anni fa, i due ospedali pubblici che hanno investito in questo ...

Rivoluzione nelle neuroscienze : cervello di maiale tenuto in vita per 36 ore fuori dal corpo : Rivoluzione nelle neuroscienze: cervello di maiale tenuto in vita per 36 ore fuori dal corpo L’esperimento dell’Università di Yale mette in discussione il concetto stesso di morte dell’organo e apre la strada a nuovi studi su malattie come Alzheimer e tumori cerebrali Continua a leggere