Riscossa Samsung Galaxy S7 e S7 Edge no brand Italia | in download l’aggiornamento Oreo

(Di martedì 5 giugno 2018) Credevate che iS7 e S7nofossero stati tralasciati, e che l'aggiornamento, arrivato questa mattina suiizzati Vodafone, avrebbe tardato di sicuro qualche giorno prima di arrivare a destinazione, per la gioia dei possessori? Vi sbagliate, tutti ci sbagliavamo: la divisionena del marchio asiatico ha messo la freccia ed ha inchiodato tutti al palo, avviando da subito, in questa stessa giornata di oggi 5 giugno, l'aggiornamento del sistema operativo alla più recente major-release disponibile, ad oggi rappresentata dalla versione biscottata dell'OS mobile di Google.I pacchetti portano le seguenti firme: G930FXXU2ERE8 e G935FXXU2ERE8, rispettivamente per iS7 e S7no. Vi consigliamo di scaricare il pacchetto sotto rete Wi-Fi, visto il peso di 1246.26MB, non propriamente una piuma, a meno che non godiate di un'offerta ...