Rio Mare e l’Area Marina Protetta “Isole Egadi” lanciano il “Marine Turtle Tracking” | per

'Cent'anni di cambiamenti nella vita del mare di Genova' - all'AcquaRio l'ultimo appuntamento con i Mercoledì Scienza : Tags: acquario di Genova auditorio acquario centro storico eventi genova incontro ingresso libero Mercoledì Scienza notizie liguria Precedente

L’arte a piedi nudi nel «mare del desideRio» : a Porquerolles inaugura la Fondazione Carmignac : Se ci si potesse arrivare direttamente in aereo non avrebbe senso. Perché lo spirito che guida la nuova Fondazione Carmignac, luogo delL’arte contemporanea che inaugura il 2 giugno 2018 tra i boschi dell’isola di Porquerolles, è la «rinascita», la possibilità di trovarsi «puri» a dialogo con le grande opere. E ogni rinascita ha bisogno di un passaggio, un viaggio per mare che sia fisico e insieme simbolico, per predisporre corpo e spirito ...

Reggio Calabria - lo straordinaRio spettacolo dei delfini a pochi metri dal Lungomare [VIDEO] : Ieri sera poco dopo il tramonto in uno scenario magico, sul Lungomare di Reggio Calabria con le acque dello Stretto di Messina colorate da tonalità poetiche tipiche del crepuscolo, un branco con numerosi delfini ha fatto capolino a pochi metri dalla riva, incantando i fortunati passanti. Ecco le bellissime immagini video: Reggio Calabria, lo straordinario spettacolo dei delfini a pochi metri dal Lungomare [VIDEO] L'articolo Reggio Calabria, lo ...

Nicoletta Braschi torna grintosa al cinema : "Non è necessaRio firmare documenti per essere femminista. Io sono nata femminista" : Non la si vedeva sul grande schermo dal 2005, anno di uscita del film La tigre e la neve, diretto da suo marito Roberto Benigni e insieme a lui interpretato. Ma ora Nicoletta Braschi è tornata e lo ha fatto grazie a Lazzaro felice, pellicola firmata da Alice Rohrwacher premiata per la Miglior Sceneggiatura al Festival di Cannes 2018, in cui l'attrice interpreta il ruolo di cattiva. Per l'occasione, l'artista 58enne si è confessata ...

MaRion abbandona il cognome Le Pen - si chiamerà solo Marechal : "Resterò sempre un membro della famiglia Le Pen": Marion, la più giovane della dinastia politica Le Pen, spiega perché abbandonerà il nome di famiglia e continuerà - in quella che per ora resta la sua nuova vita lontana dal Front National - a chiamarsi soltanto Marion Marechal.Dopo l'annuncio dell'apertura della sua "Accademia" a Lione, Marion (28 anni), che l'anno scorso si è ritirata dalla politica per ...

Castellammare - Vietate le biciclette elettriche in villa comunale - il CommissaRio firma l'ordinanza : Gli ultimi articoli di Cronaca Gragnano - Scippa la borsa a una donna, 19enne subito arrestato dai carabinieri Castellammare - Sfregiato al volto, «mio padre è innocente, voleva fare da paciere» ...

Castellammare - Rischio scambio elettorale - appello di M5S e Liberi e Uguali al commissaRio : Gli ultimi articoli di Politica & Lavoro Castellammare - Replica di Amitrano a Mercatelli: «Si informi» Castellammare - Elezioni, primi gazebo in villa comunale. Successi per Tonino Scala e Francesco ...

Castellammare - Sint in liquidazione - l'attacco di Vanacore : «Il CommissaRio non ha i poteri per sciogliere la società» : Gli ultimi articoli di Cronaca Castellammare - Aiuole e aree verdi nel degrado, volontari in azione in villa comunale Meta - Stupro in penisola, gli accusati si difendono: «La donna era consenziente».

Nuove sfide per il Porto della Maremma : ecco tutte le iniziative per promuovere e valorizzare il territoRio : Gli spettacoli proposti si caratterizzano per la cura nell'allestimento tecnico , audio/luci, e per l'attenta e puntuale promozione curata da Eventigo . Grazie al Porto della Maremma tutti gli eventi ...

"STEFANO CUCCHI MASSACRATO DAI CARABINIERI"/ Il maresciallo Casamassima : "supeRiori falsificavano i verbali" : Caso Stefano CUCCHI, 'MASSACRATO dai carabinieri'. maresciallo Casamassima teste chiave: 'miei superiori falsificavano verbali, paura per ritorsioni'.

“STEFANO CUCCHI MASSACRATO DAI CARABINIERI”/ Il maresciallo Casamassima : “supeRiori falsificavano i verbali” : Caso Stefano CUCCHI, teste chiave in aula: "MASSACRATO dai carabinieri". maresciallo Casamassima, "non ho parlato prima per paura di ritorsioni": sorella Ilaria, "verità attesa da tempo"(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 16:12:00 GMT)

Al Migranti Film Festival di Pollenzo anteprima del documentaRio Mareyeurs di Matteo Raffaelli : ... che dal 1 al 4 giugno 2018 tornerà ad animare gli spazi dell'Università di Pollenzo, con proiezioni ma anche workshop su cibi e bevande dal mondo, quattro cucine di comunità Migranti, spettacoli ...

“Ecco da dove vengono”. Risolto il mistero dei “piedi mozzati” : parti del corpo di misteRiose vittime erano apparse in riva al mare - tra l’orrore dei bagnanti. Ora - finalmente - la soluzione a un caso davvero agghiacciante : Uno dei casi che aveva inquietato di più la stampa e gli utenti di tutto il mondo nel corso degli ultimi anni, un mistero a tinte horror Risolto soltanto ora. Tutto è successo in Canada, a Vancouver, dove per dieci lunghi anni la polizia si è trovata a fare i conti con la storia dei “piedi mozzati”. L’ultimo avvistamento risaliva a qualche mese fa, quando passeggiando in spiaggia con il suo cane un uomo si era imbattuto ...

Giro d'Italia 2018 oggi - 12 maggio - - ottava tappa Praia a Mare-Montevergine di Mercogliano : oraRio di partenza - favoriti e aggiornamenti ... : ... partenza 17.00-17.20 , circa, Praia a Mare-Montevergine di Mercogliano, arrivo Giro d'Italia 2018: COME SEGUIRE L'ottava tappa IN DIRETTA TV E STREAMING L'ottava tappa del Giro d'Italia 2018 ...