Riflettori puntati sulla 8^ edizione del “Microfono d’Oro”

Napoli - Riflettori puntati sui talenti della Liga : Piacciono Ceballos e Fabian Ruiz, centrocampisti rispettivamente di Real Madrid e Betis. Novità tra i pali: Sirigu insidia Rui Patricio per il dopo Reina

USD in rialzo - tutti i Riflettori puntati su Trump : Con il decollo del manifatturiero di aprile , PMI manifatturiero: 63,6, precedente: 60,30, e il continuo calo della disoccupazione, stimata al 2,70%, l'economia svizzera procede verso un forte balzo ...

Riflettori puntati SUL FIGLIO DI NADIA RINALDI : Segnate bene questo nome, quindi, perché presto lo ritroveremo tra i protagonisti del palinsesto di Netflix, la celebre piattaforma streaming. Eppure il suo volto forse non vi è nuovo. Quest'anno in ...

Milano Design Week 2018 - Riflettori puntati sullAlpine A110 : In occasione della Milano Design Week 2018, l'Alpine ha scelto la suggestiva location del Magna Pars, nel quartiere Tortona, ovvero la zona di maggior fermento durate lintero periodo del Fuorisalone, per esporre la nuova A110. Lobiettivo è far conoscere la filosofia stilistica che anima il proprio marchio ai numerosi visitatori della manifestazione meneghina, anche ai non appassionati delle quattro ruote. Partenza positiva. Particolarmente ...

Parigi-Roubaix 2018 : i favoriti e le quote dei book-makers per le scommesse. Riflettori puntati su Peter Sagan : Domenica si svolgerà la 116ma edizione della Parigi-Roubaix, una delle corse più affascinati e dure della stagione. Nell’Inferno del Nord si sfideranno tutti i più grandi specialisti del pavé per cercare di conquistare una vittoria che li consacri nella storia del ciclismo. Andiamo quindi a scoprire i favoriti della Parigi-Roubaix con le quote dei book-makers per le scommesse. Anche in questo caso tutti i Riflettori saranno puntati sul tre volte ...

Riflettori puntati su TIM. Oggi pomeriggio riunisce il CdA : Teleborsa, - Riflettori nuovamente puntati su TIM . Oggi pomeriggio la compagnia di telecomunicazioni riunirà il Consiglio di Amministrazione . Un incontro non in agenda, del quale non si conosce l'...