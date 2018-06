Rider | Deliveroo in prima linea per la tutela

Di Maio incontra i Rider. La risposta di Deliveroo : Luigi Di Maio oggi, come primo atto da ministro del Lavoro, ha voluto incontrare i rider, ossia i fattorini che lavorano per app come Deliveroo, Just Eat e Foodora che negli ultimi mesi sono stati protagonisti per le loro vicissitudini e sono diventati il simbolo dei lavoratori sfruttati e senza tutele. Di Maio, dopo averli incontrati, ha detto:"Mi sono insediato al ministero del Lavoro e come primo atto ho voluto incontrare i rider, una ...

Benedict Cumberbatch vero Sherlock Holmes - sventa rapina di una bici a un Rider. E Deliveroo ringrazia : “Eroe” : Eroe per finzione e di fatto. Benedict Cumberbatch, 41 anni, lo Sherlock Holmes di una seguitissima serie tv, nonché interprete dei film The Imitation Game e del Dottor Strange dei fumetti Marvel, ha sventato una rapina intervenendo per difendere un impiegato di Deliveroo da quattro teppisti che gli volevano rubare la bici. È tutto avvenuto a Londra e, singolarità del caso, proprio a due passi dal 221B di Baker Street, l’indirizzo di Sherlock ...

Foodora e Deliveroo : la carta di Bologna per i Rider? Serve tavolo nazionale : Bologna - «Pensiamo che l'iniziativa di Bologna sia corretta però se questa questione viene affrontata Comune per Comune si rischia una geopardizzazione che le aziende non riescono a gestire. Pensiamo ...

Il sindaco : 'Boicottate le aziende che non tutelano i Rider' Just Eat - Glovo - Deliveroo e Foodora non firmano accordo : 'C'è un potere bellissimo ed enorme: se ordinate una pizza da uno che sfrutta, avete la possibilità di ordinarla da uno che non sfrutta. I bolognesi su questo saranno molto attenti. Un invito a ...

Bologna - il sindaco Merola : 'Boicottate le aziende che non tutelano i Rider'. Just Eat - Glovo - Deliveroo e Foodora non firmano accordo : 'C'è un potere bellissimo ed enorme: se ordinate una pizza da uno che sfrutta, avete la possibilità di ordinarla da uno che non sfrutta. I bolognesi su questo saranno molto attenti. Un invito a ...

Matteo Sarzana - Deliveroo - : "Così tuteliamo i nostri Rider" : Il country manager in Italia della multinazionale inglese: "Assicurazioni potenziate, pagamenti solo elettronici. Cosa chiediamo alle istituzioni? Una normativa che integri sicurezza e flessibilità"

Deliveroo : “Rendiamo azionisti i nostri 2mila dipendenti”. Ma i Rider sono esclusi : Un investimento da 10 milioni di euro per rendere azionisti i 2mila dipendenti. Lo ha annunciato Deliveroo, tra i leader nella consegna di cibo a domicilio. Dall’iniziativa sono però esclusi i 35mila fattorini che operano in 12 Paesi, inquadrati come collaboratori e non lavoratori alle dipendenze. Nonostante questo Will Shu, fondatore e amministratore delegato di Deliveroo, ha definito la misura “unica nel suo genere perché coinvolge ...

Deliveroo - prima apertura verso i Rider : arriva l'assicurazione gratuita : ROMA - arriva la prima apertura di Deliveroo verso i rider che lavorano per la piattaforma di consegna di cibo a domicilio. Il gigante londinese, che ha visto crescere il suo fatturato del 600% nell'...

Deliveroo - il gruppo delle consegne estende copertura assicurativa per i Rider : ‘Rimborso in caso di inattività temporanea’ : “Dopo la lunga onda di proteste che ha coinvolto tutte le piattaforme delle consegne del cibo, e in maniera particolare Deliveroo, in giro per l’Europa, qualcosa si muove”. Così il collettivo milanese Deliveroo Strike Raiders commenta la notizia arrivata a una settimana dallo sciopero del Primo maggio: la piattaforma che fa capo all’omonimo gruppo inglese estende la copertura assicurativa per i fattorini impegnandosi a ...

Deliveroo potenzia la copertura assicurativa per tutti i Rider : Roma, 8 mag. , askanews, Con un balzo in avanti rispetto a quanto finora attuato dalle altre aziende della GIG Economy, Deliveroo annuncia la nuova copertura assicurativa gratuita che sarà estesa ai ...