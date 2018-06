“Ricordando Margherita” | Trieste celebra l’astrofisica Hack a 5 anni dalla morte

meteoweb.eu

(Di martedì 5 giugno 2018) A cinquericorda l‘astrofisica Margheritacon una serie di eventi, laboratori anche per bambini, conferenze e una mostra fotografica, dall’11 al 30 giugno. La manifestazione “Ricordando Margherita” (che ha come partner Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) Osservatorio Astronomico di, Scuola Internazionale Superiore di studi avanzati (Sissa), Universita’, Immaginario Scientifico, Comune e Universita’ della Terza Eta’) verrà inaugurata con il taglio del nastro dell’omonima mostra fotografica esposta nello spazioCitta’ della Conoscenza (Tcc), alla stazione centrale. Nel corso del mese si susseguiranno una serie di eventi, gratuiti e aperti a tutti, alcuni su prenotazione on-line per numero limitato di posti. In programma una serie di conferenze, tra cui ‘Margheritae le ...