Ricerca | a Pisa la seconda edizione del Festival Internazionale della Robotica

Oncologia : specializzando dell’Università di Pisa fra i migliori giovani Ricercatori al mondo : Fra i migliori giovani ricercatori al mondo nel campo dell’Oncologia premiati al congresso dell’American Society of Clinical Oncology (Asco) che si sta svolgendo a Chicago dal 1 al 5 giugno c’è anche Daniele Rossini, specializzando dell’Università di Pisa presso l’Azienda ospedaliero-universitaria Pisana. Per Daniele Rossini, appena trentenne, si tratta di un bis, è infatti la seconda volta consecutiva che conquista il “Conquer Cancer ...

Scienza - Pisa : a maggio Casa Leopardi diventa un centro di Ricerca sull’Universo : Un centro di ricerca per indagare come la vita possa originarsi nell’Universo. Il centro nascerà, a maggio, nell’edificio in cui visse Giacomo Leopardi, a Pisa, al numero 19 di via della Faggiola ed è frutto della collaborazione tra la Scuola Normale di Pisa, l’Università Federico II di Napoli e l’Università di Bologna. Il nuovo centro di ricerca intitolato Star, acronimo di Systems and Theories for Astrochemical ...

Tre geologi dell’Università di Pisa ospiti di “Alle falde del Kilimangiaro” : racconteranno la loro spedizione per la Ricerca di meteoriti in Antartide : Domenica 8 aprile alle 15,30 i ricercatori del dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa Luigi Folco, Maurizio Gemelli e Matteo Masotta, saranno ospiti della trasmissione televisiva Rai 3 “Alle falde del Kilimangiaro”. I tre geologi racconteranno la loro spedizione per la ricerca di meteoriti in Antartide realizzata nell’ambito della XXXIIII Campagna Antartica del Programma Nazionale delle Ricerche in Antartide 2017-18. ...

L’origine della vita : nuovi indizi da una Ricerca delle Università di Pisa - Bari e Salento : Come si è originata la vita e come si trasmette da cellula madre a cellula figlia? Un nuovo tassello per la comprensione di questi meccanismi arriva da uno studio delle Università di Pisa, Bari e Salento che si è guadagnato la copertina della rivista scientifica “Integrative Biology” della American Chemical Society. Il gruppo di ricerca, coordinato dal professore Roberto Marangoni dell’Ateneo Pisano e composto da Alessio Fanti, Leandro Gammuto, ...