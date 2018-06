Riccione | al parco Oltremare nasce la Città delle Coccinelle | decine di casine di legno

meteoweb.eu

: RT @CaterinaServi: Il delfino Mary G., del parco Oltremare di Riccione, è stato prima sfruttato e poi lasciato morire - VERGOGNA - https://… - CaterinaServi : RT @CaterinaServi: Il delfino Mary G., del parco Oltremare di Riccione, è stato prima sfruttato e poi lasciato morire - VERGOGNA - https://… - CaterinaServi : Il delfino Mary G., del parco Oltremare di Riccione, è stato prima sfruttato e poi lasciato morire - VERGOGNA - - chiamamicitta : Simone Imola per Riccione: 'Spero non sia stata una scelta del sindaco Renata Tosi che si è speso più volte sui gio… -

(Di martedì 5 giugno 2018) Sono graziose e portano fortuna. Ma non tutti sanno che sono utilizzate anche come diserbanti naturali in orti e giardini. Lesono le vere protagoniste di questo mese di giugno adi. Il Family Experience Park in Riviera offre infatti ai suoi visitatori giornate all’insegnaemozioni e della cultura biologica, a contatto con la natura e nel pieno rispetto dell’ambiente. Ogni bambino che si presenta alnelle domeniche di giugno, avrà in omaggio in una scatolina l’insetto rosso a pois neri, che potrà liberare all’interno della nuova area Coccinella House: uan vera, composta da casette in, costruite in mezzo a piante aromatiche, alberi e fiori, dove vivranno i simpatici animaletti. Grandi e piccini nelle domeniche 10, 17 e 24 giugno (ore 13:00 nel Delta), potranno vivere a contatto con la natura, imparando a rispettare ...