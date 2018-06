Riaperta la A4 | chiusa da stamattina per un incidente

Maltempo - vento e pioggia : chiusa e Riaperta la Provinciale Jesina : Maltempo a Filottrano e sulla Provinciale Jesina dove tre pali a sostegno di cavi telefonici sono stati abbattuti dagli alberi nei pressi di Santa Maria Nuova e altre piante sono cadute. La pioggia e il vento nella zona hanno reso necessari diversi interventi dei vigili del fuoco: un tratto della Provinciale Jesina è stata chiuso e poi riaperto dopo un’ora per liberare la sede stradale dai rami mentre a Filottrano problemi di viabilità si ...

Statale 36 - incidente stradale tra più veicoli : camion perde olio - superstrada chiusa verso nord e Riaperta in serata : Statale 36 chiusa per più di quattro ore venerdì 25 maggio dopo l'uscita di Briosco, in direzione nord, a causa di un incidente che ha coinvolto tre auto e un mezzo pesante. Il camion ha perso olio, ...