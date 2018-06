Renzi promette ' opposizione rispettosa' e attacca | ' Noi altra cosa L' establishment ora

Renzi - da giovane promettente a grande sconfitto. Le tre ‘T’ che lo hanno affondato : La tentazione di un patto d’opposizione con Silvio Berlusconi, in Matteo Renzi è molto forte. Il Nazareno degli sconfitti nel quale mettere il Pd a sgocciolare fino alla fine. E visto che gli manca la ribalta e che fra poco tutti i suoi fedelissimi andranno sottotraccia (come la politica vuole) per rispuntare dopo dimenticando il “siamo qui grazie a te!”, è giusto che Renzi e il Renzismo siano oggetto delle nostre considerazioni – ma ...