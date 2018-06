Renzi | No alla fiducia a Conte | noi siamo un' altra cosa Video

"Mattarella - un errore dopo l'altro Da Colle e Renzi regalo alla Lega" "A Salvini voto 10 - Di Maio 6. E..." : Massimo Cacciari ad Affaritaliani.it: Sergio Mattarella "ha commesso un errore incredibile all'inizio e da lì poi errori a catena. Il Capo dello Stato avrebbe dovuto dare l'incarico a Salvini per formare il governo..." Segui su affaritaliani.it

Governo - Renzi : “Con Salvini e Di Maio dovevamo essere nella Terza Repubblica. Ci stanno riportando alla terza media” : “Savona è stato un grande alibi. Salvini si è spaventato, non voleva governare e così ha preferito tornare al voto. Per lui e Di Maio la vita è una costante diretta Facebook“. A dirlo, proprio sul social fondato da Mark Zuckerberg, è Matteo Renzi, che ha aggiunto: “Dovevano portarci nella terza Repubblica, ci stanno portando alla terza media”. L'articolo Governo, Renzi: “Con Salvini e Di Maio dovevamo essere nella ...

Reggio Calabria - la diffeRenziata della follia fa esplodere una nuova emergenza rifiuti : situazione drammatica - città sommersa dalla ... : Anche perché i rifiuti differenziati hanno un valore e vengono rivenduti, generando economia e introiti nelle casse comunali. Che invece sono sempre più disastrate. Reggio Calabria , infatti, è l'...

Conte - via alle consultazioni alla CameraRenzi : ora governano - sono loro la casta : Il discorso di Conte piace all'Europa: per Moscovici "il fatto che si si sia pronunciato a favore di un dialogo con le istituzioni europee va nella giusta direzione". L'ex premier attacca: "Adesso loro diventano il potere. Non hanno più nessuno cui dare la colpa.

Allarme spread - il diffeRenziale tra Btp e Bund sfiora i 190 punti base : Lo spread tra Btp e Bund ha sfiorato i 190 punti base arrivando a 189, ai massimi da giugno 2017, e ha chiuso la seduta in lieve calo a 185 punti base. Il rendimento del titolo decennale italiano è ...

Calciomercato Inter - Ausilio lancia l’allarme Fair-play finanziario : le ultime su Rafinha e Cancelo! E FloRenzi… : Inter qualificata alla prossima Champions League, adesso il Calciomercato sarà fondamentale per regalare a Spalletti una rosa competitiva L’Inter nella serata da favola di ieri, ha conquistato la qualificazione alla prossima Champions League. La squadra però va notevolmente rinforzata, sia per la competizione europea, che per fare un ulteriore passo avanti in campionato dopo questa sofferta annata. Quest’oggi ha parlato ai microfoni ...

Assemblea ribelle. Passa la linea Renzi ma l'Ergife diventa una bolgia di veleni e rabbia. Alla fine l'unico accordo è rimandare : "Certo, potevamo farlo prima l'accordo. Lo avevo proposto ieri! Non c'era bisogno di arrivare all'ultimo momento...". Intorno all'ora di pranzo Matteo Renzi lascia l'Assemblea Pd rammaricato ma comunque soddisfatto del risultato. La sua linea è Passata con 397 sì, contro 221 no, 6 astenuti su un totale di 701 aventi diritto al voto. Proprio al fotofinish l'Assemblea nazionale del Pd all'Ergife di Roma, l'Assemblea che doveva ...

Assemblea Pd - nessuna intesa tra Renzi e le altre correnti : i dem si preparano alla conta. ‘Discontinuità - avanti con Martina’ : Una prova di forza, salvo improbabili intese a un minuto dalla conta. Parte così, l’Assemblea nazionale del Pd. Le trattative tra le varie correnti dem continueranno, ma sembra lontana una stretta di mano tra Matteo Renzi e le altri componenti che sono intenzionate a chiedere di votare Maurizio Martina come segretario. Uno scenario, quello dell’investitura ufficiale dell’attuale reggente, che ai Renziani non piace. C’è un ...

Maltempo - piogge torRenziali in Piemonte : neve sulle Alpi - allagamenti a valle : Nubifragi nel Pinerolese, i provincia di Torino, neve ai 2.000 metri del Colle del Sestriere, ma anche a quote piu’ basse, temperature sotto i 15 gradi in pieno giorno in pianura. Sono gli effetti del Maltempo che oggi ha colpito molte aree del Piemonte, con forti temporali, grandine e raffiche di vento. Un forte temporale con 60 millimetri di pioggia caduti in un’ora ha provocato lo straripamento di alcuni corsi d’acqua minori ...

Denis Verdini pialla Matteo Renzi : 'Poca lucidità - ormai è ai margini di tutto' : Un Denis Verdini durissimo, quello che è intervenuto a PiazzaPulita di Corrado Formigli su La7 per fare il punto sull'intricata soluzione politica. Non si parla soltanto del patto Lega-M5s e di Silvio Berlusconi , ma anche di Matteo Renzi . E sull'ex segretario del Pd, Verdini, ha pochi dubbi. Due sentenze, una più dura dell'altra. La ...

Urbinati : I 5Stelle cedono alla perversione di Renzi. Ma c'è anche un altro vincitore : Però c'è una parte del Pd che è molto arrabbiata con Renzi e con quello che la sua politica ha originato, cioè un governo tra i Cinquestelle e la Lega. 'Certo ci sono due posizioni nel Pd. Una che ...

Raccolta DiffeRenziata - Recupero e Riciclo Alluminio : nel 2017 recuperati 7 imballaggi su 10 : Sono stati presentati lo scorso aprile, a Milano, nel corso dell’Assemblea Annuale di CIAL – Consorzio Nazionale imballaggi Alluminio, i risultati di Raccolta, Recupero e Riciclo degli imballaggi in Alluminio in Italia dell’ultimo anno. Parliamo di: lattine per bevande, scatolette e vaschette per il cibo, anche quello per animali, bombolette spray, tubetti per creme e conserve, tappi, chiusure ed anche il foglio sottile. Il 2017 è stato un anno ...

Il falso unanimismo Pd e la “nuova” minoranza (allargata) sempre contro Renzi : Per spiegare l'ennesimo psicodramma Pd dovremmo leggere, in premessa, Giuliano Ferrara su Il Foglio del 2 maggio. Calato in una realtà dove la logica sfugge. Se la prende con le pulsioni non razionali della faziosità dei media.L'analisi delle crisi del Pd e di Renzi hanno avuto come protagonisti giornali e tv. Nei giorni precedenti la Direzione del Pd, fino a qualche ora prima dell'inizio, si strologava su un Renzi accerchiato. ...