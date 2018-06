Renzi | “Conte premier non eletto | un collega…”

meteoweb.eu

: Governo, Conte in Senato: “Fuori mafia dallo Stato”. Cori in aula di Lega e M5s, Renzi protesta: interviene Casella… - fattoquotidiano : Governo, Conte in Senato: “Fuori mafia dallo Stato”. Cori in aula di Lega e M5s, Renzi protesta: interviene Casella… - repubblica : Conte in Senato, Martina: 'Discorso generico'. Renzi: 'Può piacere alla gente, diverso da Di Maio e Salvini' - davidallegranti : Travaglio dice che se c’è il governo Conte è colpa del Pd e di Renzi. A posto così -

(Di martedì 5 giugno 2018) Roma, 5 giu (AdnKronos) – “Lei è unnon, un collega. Ma nessuno le sta negando la legittimità”. Lo ha detto Matteoparlando al Senato, rivolgendosi alGiuseppe Conte che in Aula, a Palazzo Madama, ha parlato per un’ora e 12 minuti per presentare il suo discorso programmatico e chiedere la fiducia. “Presidente Conte, non avrà la nostra fiducia ma avrà sempre il nostro rispetto” ha detto.Riferendosi al programma dell’esecutivo gialloverde, l’ex presidente del Consiglio poi ha aggiunto: “Il contatto è scritto con l’inchiostro simpatico e garantito da un assegno a vuoto”. E ancora: “Siamo rimasti sorpresi dal riferimento alle opposizioni ma la voglio prendere sul serio. Noi non occuperemo mai i banchi del governo, mai la poltrona del presidente del Senato, mai insulteremo i ministri, ...