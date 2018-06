Renzi | Conte premier non eletto | un collega

Alcune cose che Renzi ha detto al governo Conte al Senato : Roma, 5 giu. , askanews, Roma, 5 giu. , askanews, 'Questo contratto è scritto con l'inchiostro simpatico, è garantito da un assegno a vuoto'. Lo ha detto, tra le altre cose, Matteo Renzi, Senatore ed ...

Renzi a Conte : no a fiducia - ma rispetto : 17.57 "Il presidente del Consiglio dei ministri non avrà la nostra fiducia ma avrà sempre il nostro rispetto". Così il senatore Pd Renzi intervenendo al Senato. "Noi le garantiamo che la nostra opposizione non occuperà mai i banchi del governo, non insulterà mai sui social i ministri, non attaccherà mai le istituzioni". "Lei è un premier non eletto, potrei dire un collega. Ma nessuno le nega la legittimità". Poi l'affondo: "Altro che Terza ...

Matteo Renzi : "Il premier Conte non avrà la nostra fiducia ma avrà sempre il nostro rispetto" : "Il presidente del Consiglio non avrà la nostra fiducia ma avrà sempre il nostro rispetto". A dirlo il senatore del Pd, Matteo Renzi."Non avrà la nostra fiducia ma avrà sempre il nostro rispetto perché abbiamo rispetto dei ruoli - prosegue Renzi -. Con il giuramento lei rappresenta anche noi, lei è anche il nostro presidente del Consiglio e noi la rispetteremo sempre dentro e fuori questa aula". Renzi ...

Renzi : "Non votiamo la fiducia a Conte - noi siamo un'altra cosa" : ... visto che negli ultimi due anni quando ho litigato per aumentare il Fondo sanitario di 500 milioni di euro sembrava che strappassimo le unghie al ministero dell'Economia". Secondo Toti, "la pensione ...

Governo Conte - la diretta della fiducia – Il dibattito al Senato. Renzi su Twitter : “Noi siamo #altracosa” : Dopo il discorso del presidente del Consiglio Giuseppe Conte (leggi), a Palazzo Madama è la volta del dibattito in aula (diretta tv), preceduto come di consueto dalle prime reazioni dei politici sui social network. In tal senso, il deputato del Pd Emanuele Fiano ha definito il programma di Governo “un libro dei sogni senza soldi“: “Il Conte sotto tutela presenta un discorso pieno di ovvietà e misure già fatte spacciandolo per ...

Governo - Conte in Senato : “Fuori mafia dallo Stato”. Cori in aula di Lega e M5s - Renzi protesta : interviene Casellati : Standing ovation, con tanto di coro, per il presidente del Consiglio, dai banchi della maggioranza, nel momento in cui Giuseppe Conte ha parlato di lotta alla mafia e di aggressione alla sua economia. I Senatori di Lega e M5s sono immediatamente scattati in piedi e hanno cominciato a scandire lo slogan “fuori la mafia dallo Stato“. Proteste dai banchi del Pd e da parte di Matteo Renzi. Per calmare l’aula, è intervenuta la ...

Aldo Cazzullo - il retroscena su Matteo Renzi : mentre Giuseppe Conte parla 'chatta come un diavolo' : mentre Giuseppe Conte tiene in Senato il suo primo discorso da presidente del Consiglio per ottenere la fiducia, l'ex premier Matteo Renzi, rivela Aldo Cazzullo in un retroscena su Corriere.it , '...

Renzi : "In bocca al lupo sincero al governo Conte" : Al nuovo governo guidato da Giuseppe Conte e pronto a giurare al Quirinale oggi pomeriggio, alle ore 16, è arrivato anche l'in bocca al lupo di uno dei più agguerriti avversari, Matteo Renzi, segretario dimissionario del Pd, che sui suoi canali social ha scritto:"Buon lavoro al premier #Conte e ai ministri, grazie a #Gentiloni e alla sua squadra. Siamo radicalmente #altracosa rispetto alla maggioranza che sostiene il governo e faremo una ...

Governo - dalle elezioni al fallimento di Conte (passando per il no di Renzi al M5s) : tutte le tappe della crisi : Ottantasette lunghissimi giorni di attesa. Mai, nella storia della Repubblica italiana, era passato così tanto tempo dalla data delle elezioni alla nascita di un Governo (che ancora non si vede). Nel mezzo, cinque giri di consultazioni, due mandati esplorativi ai presidenti di Camera e Senato e due pre-incarichi. Il primo a Giuseppe Conte, premier designato da Luigi Di Maio e Matteo Salvini per il Governo M5s-Lega, il secondo al tecnico Carlo ...