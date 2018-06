Renzi a Salvini | basta clima incendiario | rappresenti l' Italia

Fiducia Governo Lega-M5s : Renzi - “rispetto per Conte”/ Pd a SalvinI : “basta polemiche - non faremo sconti” : Voto di Fiducia al Senato per il Governo Lega-M5s: diretta video streaming live, discorso premier Conte alle Camere: "siamo populisti, via sanzioni alla Russia". Le intenzioni di voto(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 18:50:00 GMT)

Governo - Renzi a Salvini : “Attento alle parole - ora è ministro”. Smorfie e complicità tra Di Maio e il leader della Lega : Nel suo intervento in aula al Senato, durante la discussione che precede il voto di fiducia, Matteo Renzi si è rivolto direttamente a Matteo Salvini, che lo ha guardato sorridendo, seduto accanto al premier Conte e a Di Maio. “Mi colpisce che lei abbia utilizzato l’espressione ‘la pacchia è finita’ riferendosi ai migranti. Ma io le chiedo questo, da padre a padre: stia attento alle parole, perché lei non è più solo un ...

Roberto Saviano contro Matteo Renzi : "Dopo aver distrutto il fronte riformista - imita Salvini disertando il Parlamento" : Le dichiarazioni di Matteo Renzi al Corriere della Sera in cui annuncia che starà "fuori dal giro" qualche mese, impegnato nelle conferenze internazionali, scatena le polemiche. Dal leghista Roberto Calderoli allo scrittore Roberto Saviano.Saviano attacca duramente Renzi: "Dopo aver completato la distruzione del fronte riformista italiano - afferma -, il senatore fa sapere che, nei prossimi mesi, sarà in giro per il mondo. E ...

Renzi : "Salvini e Di Maio da neuro" : "Dopo 87 giorni finalmente primo voto al Senato della nuova legislatura. Rischia di essere anche uno degli ultimi". Lo scrive Matteo Renzi, pubblicando su Instagram la voto del display che attesta il ...

Governo - Renzi : "Pagliacciata - colpevoli Salvini e Di Maio"/ Video "Elezioni : Pd pronto - mai con Forza Italia" : Governo, Renzi: "Pagliacciata con colpevoli Salvini e Di Maio". L'esponente del Pd ha parlato delle possibili elezioni a luglio e dell'allenza di Forza Italia(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 11:17:00 GMT)

Governo : Salvini - chiedere mano a Renzi? Manco morto : Roma, 30 mag. (AdnKronos) – “Siccome su qualche giornali è scritto: ‘oh Salvini, fatti dare una mano a Renzi e fai un Governo’… chiedere aiuto a Renzi? Manco morto, di danni ne hanno fatti abbastanza”. Così Matteo Salvini, in un comizio a Pisa trasmesso in diretta Fb. L'articolo Governo: Salvini, chiedere mano a Renzi? Manco morto sembra essere il primo su Meteo Web.

Governo - Renzi : “Pagliacciata che ha due colpevoli - Salvini e Di Maio. Pd prontissimo a elezioni a luglio” : “Tutti gli italiani si sono resi conto che dopo 86 giorni stiamo assistendo ad una pagliacciata che ha due colpevoli: Salvini e Di Maio. Stanno prendendo in giro gli italiani e gli stanno bruciando i risparmi. Questa cosa dello spread aumentato è la dimostrazione della cialtroneria di Salvini e di Di Maio“. Sono le parole del senatore Pd, Matteo Renzi, ospite di Otto e Mezzo, su La7. “elezioni a luglio?” – continua – ...

Governo : Renzi - pagliacciata Salvini-Di Maio fa salire spread : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – “Credo che tutti gli italiani si siano resi conto che dopo 86 giorni stiamo assistendo a una pagliacciata che ha due responsabili: Salvini e Di Maio”. Lo ha detto Matteo Renzi a Otto e Mezzo. “Se lo spread sale ed esplodono i mercati è frutto della cialtroneria di chi ha provato a formare il Governo e non ci è riuscito”. L'articolo Governo: Renzi, pagliacciata Salvini-Di Maio fa salire ...

"Mattarella - un errore dopo l'altro Da Colle e Renzi regalo alla Lega" "A Salvini voto 10 - Di Maio 6. E..." : Massimo Cacciari ad Affaritaliani.it: Sergio Mattarella "ha commesso un errore incredibile all'inizio e da lì poi errori a catena. Il Capo dello Stato avrebbe dovuto dare l'incarico a Salvini per formare il governo..." Segui su affaritaliani.it

La rivincita di Di Maio e Salvini sullo spread : "Il diffeRenziale schizza - ora chiedete a Mattarella" : "chiedete a Mattarella... Fosse per me ci sarebbe un governo in carica. Hanno scelto altrimenti per rassicurare i mercati, non mi sembra ci stiano riuscendo". Così il leader della Lega Matteo Salvini, al termine della riunione dei gruppi parlamentari, risponde ai cronisti sull'aumento dello spread."Lo spread oggi è schizzato oltre i 300 punti: non accadeva da 4 anni. Il problema non eravamo noi, non era la nostra squadra di ...

Renzi : Spread si può chiamare SalviniTax : 10.15 "La Lega aveva promesso la Flat-Tax e invece ci ha portato la crisi finanziaria:lo Spread possiamo chiamarlo SalviniTax.Sono degli irresponsabili che per uscire dall'Euro mettono a rischio i risparmi degli italiani". Così Renzi a Circo Massimo su Radio Capital. Il governo non è nato perché Di Maio e Salvini hanno cercato un"alibi"per evitare di dover mantenere promesse irrealizzabili, ha detto. "Non credo che M5S e Lega vinceranno le ...

Renzi 'Di Maio e Salvini hanno avuto paura di governare - Savona è un alibi' : ROMA - Ora M5s e Lega possono vincere con l'80 per cento, come dice D'Alema? 'Non sono per niente d'accordo. Salvini e Di Maio da 85 giorni tengono in ostaggio l'Italia e non hanno combinato niente, ...