Regione Toscana | Rossi | Noi con il Gay Pride e contro il neo ministro Fontana

Allerta Meteo Toscana : piogge e temporali forti - codice giallo su tutta la Regione : Allerta Meteo codice giallo su tutta la Toscana per pioggia e temporali forti fino alla mezzanotte di domani, martedì 22 maggio: lo ha diramato la Sala Operativa della regione prolungando la vigilanza già emessa per oggi a causa del lento calo della pressione sul Mediterraneo centro occidentale con la conseguente e progressiva instabilizzazione dell’atmosfera che, con il transito di una linea di instabilità, renderanno possibili temporali ...

Vino : la Regione Toscana si prepara ad affrontare le nuove sfide ambientali : Per quanto riguarda la viticoltura ‘la Regione Toscana si prepara ad affrontare le nuove sfide ambientali e del clima’. Questo quanto emerso dall’incontro tecnico ‘Quale miglioramento genetico della vite per fronteggiare le emergenze climatiche e fitosanitarie in Toscana’, svoltosi stamani a Palazzo Strozzi Sacrati. “Nel settore della viticoltura e’ un momento in cui abbiamo bisogno di guardare avanti ...

La Toscana sempre più collegata all'Europa : accordo Regione-Rfi : Firenze, 23 aprile 2018 - Sono quattro le grandi opere ferroviarie che verranno realizzate da qui al 2021 e che meglio collegheranno la Toscana , i suoi porti e la sua rete ferroviaria ai grandi ...

Ambiente : 700.000 euro dalla Regione Toscana a parchi e riserve : Ammontano a 700mila euro le risorse che per il 2018 la Regione Toscana ha deciso di stanziare per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico toscano. Lo stabilisce il Documento operativo annuale approvato nell’ultima Giunta, in cui è racchiusa tutta la programmazione per i parchi e le riserve e la biodiversita’, ricchezze della Toscana, per questo anno. “Anche il patrimonio naturalistico ha il suo ...