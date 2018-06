Real Madrid-Juventus | ecco la squalifica contro Buffon!

L’Uefa ferma Buffon : squalifica di tre giornate per il post-Real Madrid : Tre partite di stop nelle competizioni Uefa per Gianluigi Buffon. E’ la sanzione comminata per l’espulsione in Real Madrid-Juventus dell’11 aprile scorso e per le successive dichiarazioni sull’arbitro Oliver. Il provvedimento è stato deciso dall’organo di Controllo, Etica e Disciplina della federazione calcistica europea. [IN AGGIORNAMENTO] L'articolo L’Uefa ferma Buffon: squalifica di tre giornate per il ...

Loris Karius - la verità dietro la papera contro il Real Madrid : la drammatica rivelazione dei medici : Potrebbe esserci un commozione cerebrale all'origine dei due incredibili errori del portiere del Liverpool, Loris Karius , che hanno regalato al Real Madrid la finale della Champions League. Lo ...

"Dietro il divorzio dal Real Madrid c'è il figlio di Zidane" : Zinedine Zidane ha deciso di lasciare la panchina del Real Madrid e questa cosa ha lasciato di stucco tutti: dal Presidente Florentino Perez fino ad arrivare ai tifosi e agli addetti ai lavori. L'ex giocatore della Juventus ha preso questa decisione per via delle motivazioni anche se in molti non credono a questa tesi. In Spagna, infatti, sta circolando una voce che l'addio sarebbe avvenuto per colpa del figlio di Zinedine Luca.Secondo quanto ...

Calciomercato Real Madrid : 120 milioni per Lewandowski : Il trasferimento di Robert Lewandowski dal Bayern Monaco alla Juventus sembra un’ipotesi sempre meno concreta. Secondo il giornale Abc, l’attaccante polacco sembra invece a un passo dal Real Madrid, che avrebbe rilanciato per il suo cartellino, arrivando a offrire 120 milioni. Da mesi in Germania circola voce che Lewandowski voglia lasciare la Baviera per andare a segnare altrove; il momento, dunque, sembra essere arrivato, ...

Ecco perché Zidane ha lasciato il Real Madrid. E arriva l'offerta shock degli emiri : "Non sto cercando un'altra squadra. Ho bisogno di un po' di tempo da dedicare a me". Parola di Zinedine Zidane diventato improvvisamente "uomo mercato" dopo il clamoroso addio al Real Madrid. Tante ...

Il Real Madrid fa spesa a Liverpool : l’obiettivo Manè porta Klopp sulla panchina dei Blancos : Il Real Madrid punta su Sadio Manè nel ruolo di esterno d’attacco: la freccia del Liverpool potrebbe ‘anticipare’ la possibile scelta di Klopp come nuovo allenatore dei Blancos Momento di grande rinnovamento in casa Real Madrid. A pochi giorni dalla vittoria della Tedicesima Champions League, i Blancos hanno appreso la notizia dell’addio di Zinedine Zidane dalla panchina dei madrileni. Una volta scelto accuratamente il ...

Real Madrid - Asensio : 'Non riesco a immaginare un futuro senza Ronaldo. Addio Zidane una sorpresa' : Poi su Sergio Ramos: "E' una guida per tutti, la sua forza è apprezzata in tutto il mondo. Un esempio da seguire". Infine sui Mondiali: "Ho giocato tante partite, ma non sono stanco. Sono carico e ...

Calciomercato - Real Madrid su Max Allegri : per Marca è il piano B se salta Pochettino : Dal trionfo di Kiev alle dimissioni, tutto in cinque giorni: si è chiusa con la vittoria della terza Champions League di fila la straordinaria parentesi di Zinedine Zidane sulla panchina del Real ...

Allegri e Zidane - scambio tra Juventus e Real Madrid?/ Galliani intercede per Perez : la prima risposta è... : Allegri e Zidane, scambio tra Juventus e Real Madrid? Galliani intercede per Perez: la prima risposta è... Le ultime notizie sul futuro del tecnico toscano e gli intrecci con il francese(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 09:56:00 GMT)

Real Madrid alla ricerca di un allenatore : bookmakers “concentrati” su Allegri : Real Madrid alle prese con la ricerca del nuovo allenatore che potrebbe essere Pochettino, ma occhio alla quota di Allegri che è in picchiata La pista Pochettino ha perso mordente, ma la caccia dei bookmaker al nuovo allenatore del Real Madrid si arricchisce di un nuovo nome illustre. Massimiliano Allegri entra di slancio nelle scommesse sul prossimo allenatore dei Blancos: i rumours degli ultimi giorni parlano di un contatto telefonico tra ...

Loris Karius è stato vittima di una commozione cerebrale durante la finale di Champions contro il Real Madrid : Le papere di Loris Karius in finale di Champions League contro il Real Madrid potrebbero essere dipese da una commozione cerebrale, subita dal portiere del Liverpool in uno scontro di gioco con Sergio Ramos. A sostenerlo sono due medici di Boston che hanno visitato il giocatore.Ross Zafonte e Lenore Herget confermano che da un esame approfondito al Massachusetts General Hospital il 31 maggio, cinque giorni dopo la sconfitta per 3-1 del Liverpool ...

Florentino tramite Galliani chiama Allegri al Real Madrid : 'No - grazie' : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , ad Allegri non dispiacerebbe prolungare di uno o due anni il contratto fino al 2020 con la Juventus diventando il Ferguson italiano, per poi guidare la ...

Dalla Spagna insistono : Allegri al Real Madrid : TORINO - Massimiliano Allegri in vantaggio su Mauricio Pochettino e Jürgen Klopp per sederci sulla panchina del Real Madrid: in Spagna insistono sulla possibilità del clamoroso trasferimento del ...

Panchina Real Madrid - bomba dalla Spagna : “patto Allegri-Juve - la richiesta del tecnico bianconero” : Panchina Real Madrid – L’addio al Real Madrid di Zidane è stato come un fulmine a ciel sereno, adesso i Blancos si sono messi alla ricerca del sostituto, nelle ultime ore importanti novità che arrivano direttamente dalla Spagna. Secondo quanto riporta As patto tra Allegri e la Juventus, in caso di chiamata da Madrid, i bianconeri non ostacolerebbero la partenza dell’allenatore. Una notizia molto importante che potrebbe portare ...