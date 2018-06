Rbs | Governo britannico cede il 7 | 7% per 2 | 5 mld sterline

sportfair

(Di martedì 5 giugno 2018) Londra, 5 giu. (AdnKronos) – Iluna quota del 7,7% di Royal Bank of Scotland (Rbs) per 2,5 miliardi di, circa 2,86 mld di euro, ad investitori istituzionali. Lo rende noto lo stesso istituto bancarioin un comunicato. La quota del Tesoroscende così da 70,1% a 62,4%. L'articolo Rbs:il 7,7% per 2,5 mldSPORTFAIR.