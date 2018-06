«Raz and the Tribe» | Raz Degan e Asia Argento ai confini della civiltà

vanityfair

: RT @SkyAtlanticHD: Questa sera, alle 23:15, appuntamento con Raz and the Tribe. Prima destinazione: Etiopia con Asia Argento. - fabrizioievolel : RT @SkyAtlanticHD: Questa sera, alle 23:15, appuntamento con Raz and the Tribe. Prima destinazione: Etiopia con Asia Argento. - RayKK : RT @antonioluisi84: Il viaggio sta per iniziare - Questa sera su Sky Atlantic,canale 110,alle 23:15 con Raz and The Tribe - destinazione: E… - mareupiper_17 : RT @antonioluisi84: Il viaggio sta per iniziare - Questa sera su Sky Atlantic,canale 110,alle 23:15 con Raz and The Tribe - destinazione: E… -

(Di martedì 5 giugno 2018) «Il viaggio attraverso i paesi del mondo è per l’uomo un viaggio simbolico. Ovunque vada è la propria anima che sta cercando». È con questa massima di Tarkovskij che Razdebutta su Sky Atlantic, capello da cowboy, fisico invidiabile, accento inconfondibile e animo puro, pronto a imbattersi nelle avventure più straordinarie. In Raz and the, primo programma che lo vede protagonista dopo il trionfo dell’Isola dei famosi di un anno fa, Raz racconta paesi lontani, tribù primordiali e paesaggi incontaminati. https://www.instagram.com/p/BjjwLJzFA8-/?hl=it&taken-by=raz_Tre puntate che lo porteranno in Etiopia, in West Papua e a Sumatra in compagnia di tre compagni d’eccezione:, Luca Argentero e Piero Pelù, pronti a confrontarsi con un’esperienza unica, estrema, ai. «Sono venuto qui per capire come vive la gente di ...