Ramos | ' Salah e Karius? Ci manca solo che mi diano la colpa per il raffreddore di Firmino'

Real Madrid - minacce telefoniche per Sergio Ramos dopo il fallo su Salah : costretto a cambiare numero : Sergio Ramos cambia numero. Ma non si tratta né del 4 che porta sulla schiena nel Real dal 2005, né tantomeno del 15 con cui gioca in Nazionale. Qui si tratta, molto più semplicemente, del numero di ...

“Salah infortunato perchè ha interrotto il Ramadan” - un imam scagiona Sergio Ramos : Mohammed Salah potrebbe essere costretto a saltare un paio di gare dei Mondiali di Russia 2018 con la maglia dell’Egitto a causa di un infortunio “Dio lo ha punito perché mangiare e bere per poter disputare una partita di calcio non è una scusa legittima per interrompere il digiuno durante il mese sacro”. Mubarak al-Bathali, imam del Kuwait, ha trovato il reale motivo dell’infortunio di Mohammed Salah, che dunque sarebbe ...

"Salah punito da Allah". Ramos non c'entra nulla - così dice un imam : Mohamed Salah se l'è cercata e l'infortunio alla spalla è stato un castigo divino per aver infranto il digiuno del Ramadan. E a sostenerlo non è Sergio Ramos nel tentativo di chiamarsi fuori da tutto ...

Mohamed Salah - il suo avvocato chiede un miliardo di euro di danni a Sergio Ramos : Un risarcimento per aver infortunato deliberatamente Mohamed Salah e per aver inflitto 'danni fisici e psicologici' non solo al giocatore ma anche 'al popolo egiziano' da un miliardo di euro . E' ...

Infortunio Salah - un avvocato egiziano denuncia Sergio Ramos : chiesto un risarcimento di 1 miliardo di euro : In seguito all’Infortunio subito da Mohamed Salah nella finale di Champions, un avvocato egiziano ha chiesto a Sergio Ramos un risarcimento di un miliardo di euro Un avvocato egiziano ha presentato una denuncia contro il calciatore spagnolo Sergio Ramos alla Fifa per l’Infortunio di Mohamed Salah durante la finale di Champions League. Il legale intende citare per danni il difensore del Real Madrid per un miliardo di euro, per aver ...

Salah come Maradona nell'82 : 'gol e botte' - Sergio Ramos tra i top di sempre : 'Il primo modo di difendere è attaccare': se questo mantra applicato al calcio è diventato una sorta di 'legge non scritta' nel 2000 del mondo del pallone, il difensore del Real Madrid Sergio Ramos ne è sicuramente il miglior interprete. Il tutto condito da una prestanza fisica, una furbizia e una capacità di leggere le situazioni ...

Sergio Ramos - messaggio a Salah dopo l'infortunio : 'Torna presto - il futuro ti aspetta' : Un contrasto duro. Durissimo. Poi Salah cade a terra, prova a rimanere in campo qualche altro minuto prima di arrendersi e lasciare il posto a Lallana. È il 26' della finale di Champions League tra ...

Salah - ottimismo per il Mondiale. E riceve un messaggio da Sergio Ramos : TORINO - Dopo la paura l'ottimismo. Mohamed Salah dovrebbe andare al Mondiale: l'attaccante del Liverpool, uscito tra le lacrime per un infortunio nella finalissima di Champions a Kiev persa dai Reds ...