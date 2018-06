Rally di Sardegna in diretta

WRC - Rally Italia Sardegna 2018 - i dettagli : il percorso e la novità delle dirette tv : ... in una città quale è Alghero che ha predisposto una serie di spettacoli collaterali, fiere e quant'altro per massimizzare la portata di un evento mondiale. Se consideriamo che la vittoria di Ott ...

Rally Sardegna 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Ad Alghero è tutto pronto per ospitare la 15^ edizione del Rally Italia Sardegna, settima prova del Mondiale Rally 2018 organizzata dall’ACI in partnership con la Regione Sardegna. La gara è in programma dal 7 al 10 giugno. Il primo scratch sarà a Ittiri (giovedì 7 giugno alle ore 18.00) nel corso dell’ormai celebre e consolidata SS1 Ittiri Arena Show. La prima tappa continuerà poi la mattina di venerdì 8 giugno con un percorso che prevede nella ...