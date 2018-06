Rainbow Six Siege | Ubisoft svela la data di disponibilità di Operazione Para Bellum

Svelata data di uscita per Rainbow Six Siege Operazione Para Bellum : La data di uscita di Rainbow Six Siege Operazione Para Bellum si avvicina. Ubisoft ha infatti confermato che la Stagione 2 dell'Anno 3 arriverà ufficialmente dal 7 giugno. Porterà i due operatori italiani, la mappa Villa e una serie di novità. Ubisoft inoltre ha precisato che i tempi di aggiornamento verranno spiegati durante il giorno che precede il lancio. Intanto è stato confermato che tutti coloro che sono già in possesso del pass ...

Trapela skin elite di Doc in Rainbow Six Siege : ritorno alla Prima Guerra Mondiale : Grazie a un canale YouTube, R6S News, che di solito pubblica nuove informazioni su Rainbow Six Siege, è Trapelata una nuova skin elite per Doc. Si chiama Trench Medic e porta il dottore dello sparatutto tattico nella Prima Guerra Mondiale. Nuova skin elite in Rainbow Six Siege In realtà l'equipaggiamento di Doc rimane qualcosa di più simile alla Guerra moderna, cioè che definisce davvero Rainbow Six Siege. La skin elite di Doc è di colore ...

Rainbow Six Siege : Team Liquid potrà difendere in casa il titolo nella stagione 8 della Pro League : Ubisoft annuncia che la Tom Clancy's Rainbow Six Pro League tornerà in Brasile, poiché la finale della stagione 8 si terrà alla Jeunesse Arena, dal 17 al 18 novembre. La Jeunesse Arena si trova nel cuore del parco olimpico di Rio de Janeiro e con una capacità di 12.000 posti, la finale si preannuncia essere l'evento di Tom Clancy's Rainbow Six più seguito di sempre. I fan di tutto il mondo che desiderano partecipare a una delle sfide eSports più ...

Come migliorerà Rainbow Six Siege Para Bellum su PS4 Pro e Xbox One X : Rainbow Six Siege ha riservato grandi novità per i suoi giocatori. Insieme al lancio sui Test Server su PC di Operazione Para Bellum, Ubisoft ha annunciato le novità in arrivo con il nuovo update di Rainbow Six Siege confermando così una serie di miglioramenti su Xbox One X e PlayStation 4 Pro,Come si lege sul sito Ubisoft. Come migliora Rainbow Six Siege su PS4 Pro e Xbox One X Sul sito ufficiale del gioco infatti si legge che è stato ...

Rainbow Six Siege : con Operazione Para Bellum saranno introdotti anche i miglioramenti per le versioni PS4 Pro e Xbox One X : Ubisoft ha confermato che il popolare sParatutto multiplayer Rainbow Six: Siege godrà dei miglioramenti di PS4 Pro e Xbox One X (finalmente!) con l'imminente aggiornamento Operazione Para Bellum già provato in anteprima per voi. Come riporta WCCFTech, Ubisoft ha annunciato che i miglioramenti del gioco con il prossimo aggiornamento includeranno una risoluzione di 1728p su Xbox One X e 1440p su PS4 Pro.La risoluzione verrà ridimensionata ...

Tom Clancy's Rainbow Six : Team Liquid conquista la finale della stagione 7 : Ubisoft annuncia che la finale della stagione 7 della Tom Clancy's Rainbow Six Pro League è stata vinta da Team Liquid. Guidata da un incredibile André "Nesk" Oliveira, la squadra brasiliana ha battuto gli attuali campioni del mondo, i PENTA Sports, in una finalissima davvero epica. Svoltasi all'Harrah's Resort Atlantic City Hotel & Casino, la finale della stagione 7 ha riunito le otto migliori squadre al mondo, due per ognuna delle quattro ...

Disponibile Rainbow Six Siege Para Bellum oggi 22 maggio sul TTS - le novità : Ubisoft ha annunciato che da oggi 22 maggio sarà Disponibile la nuova stagione Operazione Para Bellum sul server di test di Rainbow Six Siege. Tutti gli utenti PC saranno in grado di scaricare tramite uPlay la versione TTS per provare i nuovi operatori tutti italiani, Alibi e Maestro, oltre alla nuova mappa chiamata Villa. Cosa cambia in Operazione Para Bellum di Rainbow Six Siege C'è da dire innanzitutto che la versione TTS di Rainbow Six ...

Thatcher mostra il volto in Rainbow Six Siege Para Bellum : dettagli nuova skin elite : L'Operatore Thatcher in Rainbow Six Siege è statao sempre un tipo misterioso. La sua faccia infatti è sempre stata celata da una maschera antigas. bene, perché non sarà più così probabilmente grazie alla sua nuova skin elite in arrivo con Operazione Para Bellum. La faccia di Thatcher in Rainbow Six Siege Com'è quindi questo misterioso viso? Rimarrete stupiti: sembra una brava persona, con tanto di barba, che fa semplicemente il suo lavoro. ...

Rainbow Six : Siege - Operazione Para Bellum - prova : A quasi tre anni dal suo lancio avvenuto nel dicembre 2015, Rainbow Six: Siege si colora finalmente col nostro amato tricolore con l'Operazione Para Bellum, ossia il DLC previsto per il prossimo giugno. Con l'orgoglio di vedere un pizzico della nostra penisola all'interno del gioco, lo scorso venerdì pomeriggio abbiamo avuto l'occasione di capire cosa questo nuovo aggiornamento introdurrà o modificherà.Per prima cosa durante la nostra sessione ...

Tutto sui nuovi Operatori di Rainbow Six Siege - Alibi e Maestro in video : Ubisoft ha svelato ufficialmente i due nuovi Operatori di Rainbow Six Siege, Alibi e Maestro, fornendo anche i primi dettagli al riguardo. Il publisher ha così confermato tutte le indiscrezioni trapelate nel corso delle ultime settimane. A fondo articolo ci sono anche due video che mostrano i due eprsonaggi in azione. Tutto su Alibi, nuovo Operatore donna di Rainbow Six Siege Alibi è la nuova operatrice del G.I.S. che arriverà in Rainbow Six ...

Rainbow Six Siege : Ubisoft svela il secondo operatore italiano dell’Operazione Para Bellum : Dopo Alibi è il turno di Maestro, il secondo operatore italiano di Rainbow Six Siege, in arrivo con l’Operazione Para Bellum. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su Discord. Ubisoft presenta Maestro, il nuovo operatore italiano Maestro come Alibi è un operatore difensivo, specializzato nella raccolta delle informazioni, appartenente all’unità antiterrorismo ...

Rainbow Six Siege : dopo Alibi Ubisoft presenta Maestro - il nuovo operatore italiano : Con l'avvicinarsi delle finali della Pro League, per la cui occasione saranno svelati ufficialmente i dettagli della nuova stagione di Rainbow Six Siege, Ubisoft sta gradualmente presentando i contenuti dell'espansione Para Bellum, due operatori e una mappa nuovi di zecca. Se ieri è stata la volta della prima operatrice italiana, Alibi, oggi tocca a Maestro, il cui trailer è stato pubblicato dal publisher solo qualche minuto fa.Maestro sarà un ...

Ubisoft annuncia un weekend di gioco gratuito per Rainbow Six Siege : Ubisoft ha annunciato con un comunicato ufficiale un weekend di gioco gratuito per Rainbow Six Siege, che sarà giocabile liberamente a partire da giovedì 17 maggio su PC, Xbox One e PS4. Nel corso del fine settimana lo sparatutto tattico del publisher transalpino sarà inoltre in forte sconto, fino al 50%, per le sue edizioni Standard, Advanced, Gold e Complete fino al 28 maggio.Su Xbox One il weekend gratuito di Rainbow Six Siege aprirà ...

TOM CLANCY’S Rainbow Six SIEGE : Ubisoft annuncia il Weekend GRATUITO : Dal 17 al 20 maggio sarà possibile giocare gratuitamente a Tom Clancy’s RAINBOW Six SIEGE e unirsi agli oltre 30 milioni di utenti della community del gioco su tutte le console e Windows PC. Gioca GRATIS a RAINBOW Six SIEGE Gli utenti che proveranno il gioco durante il Weekend GRATUITO potranno conservare i progressi ottenuti e continuare a giocare senza soste, se decideranno di acquistarlo. Inoltre, potranno beneficiare di ...