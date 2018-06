Rai | Minoli e Santoro tra i candidati al cda

Rai - pubblicati i curricula dei candidati al Cda. In corsa anche i giornalisti Minoli e Santoro e l’ex iena Giarrusso : Come ampiamente annunciato, ci sono i giornalisti Giovanni Minoli e Michele Santoro. E poi molti consiglieri uscenti, come Diaconale, Freccero, Siddi, Borioni, Mazzuca. Ma fra i candidati alla poltrona di consigliere nel Cda Rai, i cui curricula sono stati pubblicati sui siti internet di Camera e Senato, ci sono anche molte sorprese: come l’ex iena Dino Giarrusso, candidato alle ultime elezioni con il M5s e risultato non eletto, l’ex ...

Minoli e Santoro formalizzano la corsa a consigliere Rai. In corsa anche Novari - ex ad Tre - : Tra le donne l'ex assessore alla Cultura del Comune di Roma Flavia Barca , che è stata anche direttore scientifico dell'Istituto di Economia dei media, e la docente universitaria Mihaela Gavrila. Ma ...

Minoli e Santoro formalizzano la corsa a consigliere Rai : Tra le donne l'ex assessore alla Cultura del Comune di Roma Flavia Barca , che è stata anche direttore scientifico dell'Istituto di Economia dei media, e la docente universitaria Mihaela Gavrila. Ma ...

Minoli e Santoro formalizzano la candidatura a consigliere Rai : Tra le donne l'ex assessore alla Cultura del Comune di Roma Flavia Barca , che è stata anche direttore scientifico dell'Istituto di Economia dei media, e la docente universitaria Mihaela Gavrila. Cda ...

Giovanni Minoli : "Mi candido a Cda Rai"/ "Speriamo valga la meritocrazia : tv pubblica in mano a passanti" : Giovanni Minoli: "Mi candido a Cda Rai", il conduttore televisivo annuncia la sua candidatura: "Speriamo valga la meritocrazia, tv pubblica in mano a passanti fino a oggi"(pubblicato il Wed, 23 May 2018 15:57:00 GMT)