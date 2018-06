Rai | le serie tv in arrivo nel mese di giugno

Hawaii Five-0 8 su Rai2 non va in onda il 31 maggio per i Golden Gala : la serie in pausa estiva : Hawaii Five-0 8 su Rai2 cambia programmazione. Stasera, 31 maggio, la serie non andrà in onda, dando così inizio alla sua lunga pausa estiva. L'ottava stagione in chiaro aveva debuttato una decina di giorni fa, dopo la conclusione del settimo ciclo di episodi. Per i fan questa è decisamente una brutta notizia, ma c'è una magra consolazione: alle 18:50 c'è il consueto appuntamento con un episodio in replica, che pare durerà fino a domani, 1° ...

The Rain 2 si farà : rinnovata la serie Netflix per una seconda stagione : The Rain 2 ci sarà. La seconda stagione della serie Tv Netflix di origine danese è una conferma del successo ottenuto con il primo capitolo, una creatura firmata da Jannik Tai Mosholt, Christian Potalivo e Esben Toft Jocobsen. The Rain 2 verrà prodotta a fine anno, per un lancio previsto per il 2019. The Rain 2, nuovi episodi in arrivo Il vice presidente di International Original di Netflix ha sottolineato di essere entusiasta di poter ...

Balotelli vuole tornare in Serie A : ecco i “sorprendenti” club coi quali sta trattando Raiola : Mario Balotelli alle prese con tante voci di calciomercato che lo coinvolgono, il suo agente Mino Raiola è attivo su più fronti alla ricerca dell’offerta giusta Mario Balotelli ha riconquistato la maglia della Nazionale. In azzurro, dal ritorno di Mancini, ha ritrovato la titolarità ed anche un bel gol contro l’Arabia Saudita. Per mantenersi tra i convocati dell’Italia però, probabilmente gli converrebbe rientrare in Serie A, ...

Balotelli vuole la Serie A : Raiola parla con la Roma - Genoa e Parma ci pensano : Mario Balotelli ha ritrovato l'azzurro e adesso sogna di tornare a giocare in Serie A. Rilanciato dal biennio al Nizza, il 27enne attaccante ex Inter e Milan è finito nel mirino di tre importanti ...

Strange Angel : nuovo tRailer per la serie prodotta da Ridley Scott : Scienza, sesso ed esoterismo nel nuovo trailer di Strange Angel, la serie prodotta da Ridley Scott in arrivo il 14 giugno su CBS All Access.

NCIS Los Angeles e NCIS New Orleans su Rai2 non vanno in onda stasera 26 maggio - la serie è in pausa? : La serata crime con NCIS Los Angeles e NCIS New Orleans su Rai2 è in pausa. I due police procedural, come riportato sulla guida TV, non andranno in onda stasera, 26 maggio, per dare spazio al film Due Single a Nozze. La probabilità è che le serie siano già in vacanza e torneranno, quindi, solo nell'autunno con i nuovi episodi. Infatti, neanche sabato 2 giugno è previsto l'appuntamento con NCIS Los Angeles e NCIS New Orleans su Rai2, che pare ...

MARIO BALOTELLI AL PARMA/ Calciomercato - pazza idea per il ritorno in Serie A : Raiola avvistato in città : MARIO BALOTELLI al PARMA: Calciomercato, la pazza idea dei ducali è quella di riportare SuperMARIO in Serie A. Il suo procuratore Mino Raiola è stato avvistato in città: si può sognare.(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 15:33:00 GMT)

Hawaii Five-0 8 su Rai2 - anticipazioni ultimi episodi del 24 maggio prima della pausa : quando torna la serie? : Ultimo appuntamento (almeno per ora) con la squadra di Hawaii Five-0 8 su Rai2. Infatti, a quanto si legge sulla Guida TV di RaiPlay, la prossima settimana non vi è traccia della serie nella programmazione. Il procedural targato CBS quindi si ferma con il terzo e quarto episodio dell'ottava stagione, per poi riprendere, si spera, in piena estate, se non in autunno. Si intitola “Lezioni di pianoforte” l'episodio 8x03 di Hawaii Five-0 8, in cui ...

Suburra La Serie in onda su Rai2 il prossimo autunno? I primi dettagli sulla programmazione : In questi giorni gli occhi di tutti sono puntati sulle riprese della seconda stagione di Suburra La Serie mentre la Rai si prepara a mettere insieme la programmazione del prossimo autunno con una sorpresa importante. Chi conosce la Serie Netflix, la prima italiana arrivata sulla piattaforma, sa bene che dietro la produzione c'era ancora lo zampino della Rai e che questo avrebbe significato un passaggio in chiaro proprio sulla tv ...

Lino Guanciale e la serie La Porta Rossa 2 : andrà in onda a febbRaio 2019? Video : Il 21 maggio sono iniziate le riprese [Video]della serie televisiva La Porta Rossa ispirata alla penna dello scrittore Carlo Lucarelli e che vede come protagonisti l'attore Lino Guanciale e l'attrice Gabriella Pession: sono i due personaggi indiscussi della fiction di Rai Uno. Ieri 21 maggio è stato il compleanno dell'attore abruzzese Lino Guanciale che ha festeggiato i suoi trentanove anni caratterizzati dal grande successo: il cast della ...

Lino Guanciale e la serie La Porta Rossa 2 : andrà in onda a febbRaio 2019? : Il 21 maggio sono iniziate le riprese della serie televisiva La Porta Rossa ispirata alla penna dello scrittore Carlo Lucarelli e che vede come protagonisti l'attore Lino Guanciale e l'attrice Gabriella Pession: sono i due personaggi indiscussi della fiction di Rai Uno. Ieri 21 maggio è stato il compleanno dell'attore abruzzese Lino Guanciale che ha festeggiato i suoi trentanove anni caratterizzati dal grande successo: il cast della fiction La ...

NIGHTFLYERS - Primo teaser tRailer della serie! : Cari lettori, finalmente possiamo vedere le prime immagini della nuova serie NIGHTFLYERS, targata Syfy. L'emittente ha infatti pubblicato un breve teaser promo, che è tutto fuorchè tranquillo e che fa' capire che la tensione sarà una costante per questa nuova serie. Se volete vedere il video, continuate la lettura!TUTTO QUELLO CHE SAPPIAMO SULLA SERIE Il breve promo mostra tre dei protagonisti, vale a dire Agatha Matheson (Gretchen Mol), Karl ...

Charmed - Serie TV remake di Streghe a partire da settembre. Ecco il tRailer ufficiale - Cast e trama : Svelato il primo trailer ufficiale del reboot di Streghe dalla rete americana The CW: si tratta di un remake dedicato alle sorelle Pruitt The CW ha pubblicato il primo trailer ufficiale dedicato a Charmed, la Serie tv che altro non è che un remake dell’indimenticabile “Streghe“. Il trailer è dedicato alla nuove tre protagoniste: le sorelle Pruitt. Ecco alcune anticipazioni sulla nuova attesissima Serie televisiva. Charmed, il ...

Streghe - ecco il primo tRailer della serie reboot : Fin da quando era iniziata a circolare la notizia di un reboot della serie culto Streghe, i fan sono stati presi da un misto di curiosità e timore. Il ricordo delle tre sorelle Halliwell, che a un certo punto scoprono di essere discendenti da una famiglia matrilineare di Streghe, è ancora fresco e molti temevano che il concetto della serie stessa fosse travolto. E in effetti a guardare le immagini del primo trailer diffuso in queste ore molte ...