Rai 3 | torna La tv delle ragazze con Serena Dandini

Milena Gabanelli torna in Rai?/ “Bisogna vedere dove - come e quando…” - prime indiscrezioni sulla collocazione : Milena Gabanelli torna in Rai? “Bisogna vedere dove, come e quando… mai dire mai”, ecco le prime indiscrezioni sulla possibile collocazione della giornalista.(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 19:48:00 GMT)

Torna I Bastardi di Pizzofalcone su Rai1 - la programmazione con le repliche in attesa della 2ª stagione : Torna l'ispettore Giuseppe Lojacono con I Bastardi di Pizzofalcone su Rai1. In attesa della seconda stagione, prevista nel corso dell'anno, l'ammiraglia propone le repliche del primo capitolo della fiction con protagonisti Alessandro Gassmann e Carolina Crescentini. Tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni, la prima stagione de I Bastardi di Pizzofalcone ha totalizzato una media di 7 milioni di spettatori. Numeri record nella stagione 2017 ...

Mara Venier torna a condurre Domenica In : tempo di cambiamenti in Rai Video : La prossima stagione televisiva sara' caratterizzata da numerosi cambiamenti all'interno di alcuni dei programmi più noti della Rai. Si partira' con la trasmissione pomeridiana La Vita in Diretta, che in questi ultimi anni è stata presentata da Marco Liorni e Francesca Fialdini. Il conduttore romano, però, dovrebbe lasciare il programma, sostituito da Tiberio Timperi. Mara Venier, com'è noto, in passato è stata la padrona di casa per eccellenza ...

Quelle Brave Ragazze : Maya - Ciampoli - Graci e LaMario tornano su Rai 1 : Quelle Brave Ragazze Rai insiste e resiste. Dopo il debutto il giugno scorso nel mattino dell’ammiraglia, anche per l’estate 2018 Rai 1 aprirà al pubblico il salotto di Quelle Brave Ragazze: Veronica Maya, Arianna Ciampoli, Mariolina “LaMario” Simone e Valeria Graci tornano con il loro programma mattutino, pronte a parlare di gossip, salute e non solo tra leggerezza e complicità. Quelle Brave Ragazze: da lunedì 4 giugno ...

Rai 1 * WIND MUSIC AWARDS : Le grandi stelle della musica italiana ritornano nell'Arena di Verona il 5 e il 12 giugno - : Tra i "Premi live" un riconoscimento sarà riservato anche agli spettacoli non MUSICali , sezione Cinema Italiano e sezione Teatro, che nel periodo di riferimento hanno ottenuto il maggior numero di ...

Palermo : passante ferroviario - opeRai tornano a lavoro dopo 4 giorni di sciopero : Palermo, 30 mag. (AdnKronos) - Torneranno a lavoro domani, dopo quattro giorni di sciopero e pur mantenendo lo stato di agitazione, gli operai impegnati nella realizzazione del passante ferroviario di Palermo. Oggi, durante un incontro all'assessorato regionale alle Infrastrutture, i segretari provi

Calabria - balneazione 2018 : tornano conformi i punti di Scalea e PRaia a Mare : “Con note inviate questa mattina ai Sindaci di Scalea e Praia a Mare, e contestualmente a Ministero della Salute e Regione Calabria, il Servizio Acque del Dipartimento di Cosenza dell’Arpacal ha comunicato l’esito delle analisi suppletive ai punti che la scorsa settimana erano risultati non conformi“: lo rende noto l’Agenzia Regionale Protezione Ambientale Calabria. “Nella nota di oggi, il Servizio Acque ha dichiarato ...

Maryam Tancredi/ La cantante torna su Rai 2 dopo la vittoria a The Voice of Italy (Scanzonissima) : Maryam Tancredi, vincitrice dell'ultima edizione di The Voice of Italy, torna su Rai 2 come caposquadra della nuova puntata di Scanzonissima, condotta da Gigi e Ross.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 11:33:00 GMT)

Balotelli vuole tornare in Serie A : ecco i “sorprendenti” club coi quali sta trattando Raiola : Mario Balotelli alle prese con tante voci di calciomercato che lo coinvolgono, il suo agente Mino Raiola è attivo su più fronti alla ricerca dell’offerta giusta Mario Balotelli ha riconquistato la maglia della Nazionale. In azzurro, dal ritorno di Mancini, ha ritrovato la titolarità ed anche un bel gol contro l’Arabia Saudita. Per mantenersi tra i convocati dell’Italia però, probabilmente gli converrebbe rientrare in Serie A, ...

Domenica 10 Giugno torna la Nasino Galero TRail 2018 : Domenica 10 Giugno torna la Nasino Galero Trail 2018. Una gara nel piccolo comune dell'entroterra ingauno che prevede due percorsi, quello breve 10 km D+ 500 e quello lungo 22 Km D+ 1200. La ...

"Balotelli è tornato in posizione eretta"/ La gaffe del cronista Rai durante Italia Arabia Saudita : Italia Arabia Saudita, gaffe del cronista su Balotelli: Alberto Rimedio, in diretta su Rai 1, si lascia scappare un "Balotelli è tornato in posizone eretta..."(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 22:28:00 GMT)