Ragusa | bando per gestione stadio Vincenzo Barone di Modica

Ragusa - sanzionati 4 esercizi commerciali per abbandono di rifiuti : Quattro esercizi commerciali sono stati sanzionati , ieri sera, dalla Polizia Municipale di Ragusa per abbandono indiscriminato di rifiuti .

Ragusa - sanzionato per abbandono rifiuti in strada : Un cittadina di Ragusa e' stato sanzionato per aver abbandonato in via G.B.Hodierna dei rifiuti. Applicata la sanzione prevista pari a 50 euro.